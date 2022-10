Caso Remigi, Caterina Collovati lo difende: "Merita delle scuse, è una persona perbene"

Dopo le svariate accuse ricevute da Memo Remigi per il suo gesto inappropriato nei confronti di Jessica Morlacchi a "Oggi è un altro giorno" è arrivata la prima difesa per il cantante 84enne. Durante la diretta del programma condotto da Serena Bortone, Remigi è stato beccato a palpeggiare la 35enne Jessica Morlacchi e il suo gesto ha creato un vero e proprio polverone in Rai e nel mondo dello spettacolo.

In tantissimi, infatti, si sono espressi su questa molestia sessuale avvenuta in diretta tv tra cui anche Anna Pettinelli e la stessa Rai che si è dissociata dal gesto del cantante. Nessuno ha risparmiato Remigi, che ha anche tentato di difendersi, tranne Caterina Collovati che, oggi, si è espressa sulla questione difendendo Remigi e schierandosi dalla sua parte.

La giornalista ed opinionista tv, infatti, ha deciso di andare contro corrente e prendere le difese di Memo scrivendo un lungo post sul suo profilo Instagram dove dice tutto ciò che pensa sulla questione diventando l'unica voce fuori dal coro a prendere le parti di Remigi.

"Mi rifiuto di vedere del torbido nel gesto di Memo" ha chiarito la Collovati per poi specificare il perché del suo pensiero:

"Memo Remigi, classe 1938, signore gentile, d'altri tempi, cantante e compositore di testi che hanno fatto innamorare migliaia di coppie.

Da qualche giorno è nel mirino delle critiche, perché reo in diretta tv di aver toccato il lato B di tale Jessica Morlacchi, cantante, sua collega nel programma di Rai 1 " Oggi è un altro giorno ". Mi rifiuto di vedere del torbido in quella mano rugosa, che dopo aver cinto la vita della collega per la posa imposta dalla scena, cade avvizzita lungo il fianco della cantante. L'unica palpata degna di nota Memo Remigi la riserva ai tasti del pianoforte che suona ancora magistralmente. Lui da signore pacato ha incassato il licenziamento senza opposizione, bensì scusandosi per quel gesto che avrebbe irritato la collega. Io dico che a ricevere le scuse, da coloro che hanno tendenziosamente frainteso il suo gesto, dovrebbe essere lui.

Quanta ipocrisia e moralismo inutile; un Paese che non sa difendere le donne da uomini che maltrattano, da uomini che stuprano, ma sa benissimo umiliare le persone perbene"

Così, Caterina non ha lasciato spazio a fraintendimenti e si è espressa contro il comune accanimento verso Remigi. Secondo la Collovati, infatti, è proprio lui che dovrebbe ricevere delle scuse e non la Morlacchi che ha dichiarato di aspettarsi delle scuse dal cantautore che, però, non sono mai arrivate.