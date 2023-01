Chiara Ferragni successo senza fine, raggiunto un nuovo record di followers

Il successo di Chiara Ferragni al capolinea? Tutt'altro, sembra essere destinato a non finire mai. Se pensavate che quella ragazza di Cremona spopolata grazie al blog The Blond Salad sarebbe stata una meteora dovrete ricredervi perché dopo dieci anni, la Ferragni, non solo è un fenomeno social ben consolidato ma un trend destinato a salire sempre di più.

I numeri parlano chiaro, su Instagram l'influencer e mamma di Leone e Vittoria ha raggiunto quasi 30 milioni di followers, nello specifico 28,4 milioni mentre su TikTok, la moglie di Fedez viene seguita da 6.1 milioni di persone che ogni giorno commentano e mettono like ai suoi video dove racconta i momenti salienti della sua giornata e dove si mostra nei panni di donna sexy, imprenditrice, mamma e moglie affettuosa.

Tutti ma proprio tutti vanno pazzi per Chiara Ferragni che non smette mai di aggiornare i suoi fan sulle sue novità, i suoi progetti imprenditoriali, i siparietti casalinghi con i suoi bimbi. E sarà anche grazie al suo futuro debutto a Sanremo come conduttrice, ruolo chiacchieratissimo e criticatissimo, ma sono tutti ipnotizzati dal potere comunicativo della Ferragni.

Un successo che continua a toccare picchi di popolarità inaspettati e che Chiara ha voluto celebrare con una storia Instagram dove ci ha tenuto a sottolineare la sua gratitudine per il nuovo record raggiunto nei confronti dei tantissimi che la seguono.

"Grazie mille a tutti, vi amo tantissimo", sono le parole di Chiara per i suoi seguaci e sembra proprio che l'imprenditrice abbia intenzione di continuare a battere i suoi stessi record, dominando i social come vera e propria icona, ancora per un bel po'.