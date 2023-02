Il San Valentino di Chiara Ferragni, Fedez assente e l'amore è tutto per la famiglia

Che tra Chiara Ferragni e Fedez non sia tutto rose e fiori è piuttosto palese, soprattutto in questi ultimi giorni in cui il loro tipico approccio social l'una verso l'altro ha preso una piega diversa dal solito. I baci, gli abbracci, le battutine divertenti e quelle dimostrazioni d'affetto spiattellate ai quattro venti hanno lasciato spazio a un grande silenzio che, nel giorno di San Valentino, lascia un po' esterrefatti.

Ebbene sì, nessuna dedica d'amore da parte di Fedez o della stessa Chiara che, invece che verso suo marito, ha deciso di esprimere i suoi sentimenti per famiglia e gli amici più stretti ringraziandoli di essere sempre al suo fianco, nel bene e nel male. Sembra proprio che quel bacio con Rosa Chemical a Sanremo e, ancora di più, il fatto che Fedez abbia fatto di tutto per rubare la scena a sua moglie invece che stare, in disparte a godere del suo successo a Sanremo, abbia fatto infuriare l'imprenditrice digitale, come confermano anche quelle immagini tanto chiacchierate che riprendono i due litigare nel dietro le quinte di Sanremo. Quindi, finita questa esperienza televisiva di Chiara Ferragni, che non è andata, forse, come lei si aspettava, perlomeno riguardo i comportamenti di suo marito, è arrivato il San Valentino che ha confermato, almeno apparentemente, la crisi tra i due influencer.

Fedez, infatti, è scomparso dai social non propinando nessun elogio per sua moglie e madre dei suoi figli e lei, invece, ha scelto di fare una dedica d'amore non a lui bensì alla sua famiglia e ai suoi amici più cari. Chiara, infatti, ha dedicato un post Instagram all'amore che ha per tutte le persone che le stanno accanto nella vita di tutti i giorni. Peccato che, tra le tante foto pubblicate, c'erano tutti tranne Fedez. Ed è impossibile non notarlo considerato il trascorso social dei due.

Sarà davvero finita tra Chiara e Fedez? L'idillio d'amore avrà forse lasciato spazio alla dura realtà?