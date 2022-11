"Nella vita conta il conto in banca non l'interiorità", Elenoire Ferruzzi fa infuriare i social

Elenoire Ferruzzi torna a far parlare di sé e scatena una nuova polemica social. L'ex gieffina, nota a tutti per il suo carattere irriverente e spesso fuoriluogo che le è costato perfino la squalifica dal Gf Vip inimicandosi gran parte del pubblico del programma, ha fatto infuriare tantissimi utenti social lasciandoli indignati per le sue ultime dichiarazioni.

L'icona trans, infatti, è stata protagonista di un battibecco sui social dove prima di tutto ha denigrato chiunque lavori onestamente alzandosi la mattina alle 7.00 per guadagnarsi da vivere e poi, sempre in risposta a un hater, ha specificato quanto nella vita l'unica cosa importante sia il conto in banca e non i propri valori.

"Risparmia le forze che domani mattina alle sette hai la sveglia per alzarti e andare a lavorare tesoro", è quanto Elenoire ha scritto a un utente mettendosi perfino a ridere per il fatto che questa persona, come tanti, debba alzarsi presto per andare a lavorare guadagnandosi da vivere.

"È disonorevole alzarsi per andare a lavoro? La gente vera e onesta fa quello, si alza e va a lavoro - commenta, poi, in risposta alle dichiarazioni della Ferruzzi un'altra persona -. Poi torna a casa e si può specchiare e coricarsi con la coscienza pulita. Oltre all'esteriorità mostri un'interiorità molto povera".

A questo punto Elenoire ha sferrato il suo colpo definendo, una volta per tutte, quali sono le cose che, secondo lei valgono davvero nella vita e l'interiorità non è tra queste: "Tesoro, conta il conto in banca non l'interiorità, credimi, con quella non ci paghi le bollette. Cosa conta l'interiorità con persone come voi? Nulla".