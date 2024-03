Marica Pellegrinelli (incinta) con Eros Ramazzotti e il nuovo compagno: le foto alla festa del figlio

Sorridenti, sereni, affettuosi: così appaiono Eros Ramazzotti, la ex moglie Marica Pellegrinelli e il compagno di lei, il dj e produttore William Djoko, nelle foto pubblicate dal settimanale Chi nell'ultimo numero in edicola, come una bella famiglia allargata felice di trascorrere insieme una serata speciale. L'occasione è stata il compleanno di Gabrio Tullio, il secondo figlio del cantante e della modella che il 14 marzo ha compiuto nove anni: con loro c'erano anche la primogenita Raffaela Maria, 12 anni, e il piccolo Cesare, figlio di Aurora, fotografato in braccio al suo nonno.

I rapporti tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, incinta della prima figlia di Djoko, sono ottimi e queste immagini testimoniano le dichiarazioni di stima e affetto che la modella ha rilasciato qualche settimana fa: "Per me è stato fondamentale presentargli William prima che lo presentassi ai bambini", aveva confidato Marica parlando dell'ex marito: "Lui può entrare in casa come e quando vuole, ovviamente nel rispetto di tutti, ma prima di noi ci sono i nostri figli. Se io sono quella che sono è perché sono stata con lui e perché ho avuto una crisi e oggi spero di esere diventata una persone migliore". Durante quella stessa intervista Pellegrinelli aveva anche fatto accenno alla situazione economica del cantante ai tempi del loro matrimonio, precisando di non aver chiesto nulla se non il mantenimento per i figli al momento della loro separazione. Da quel momento sono passati cinque anni e l'affetto tra i due ex è profondo e reciproco, come lo è quello di Eros per Djoko che si mostrano insieme sorridenti davanti agli obiettivi.

Per William Djoko, deejay e producer di fama internazionale, la bimba che nascerà a maggio è la prima figlia, accolta con immensa gioia anche in virtù dell'amore immenso provato per i figli di Marica: "Un nuovo membro della nostra già meravigliosa e amorevole famiglia, con Raffa & Gabrio come sorella e fratello più fantastici che una bambina possa desiderare, ne sono sicuro. Entrambi li amo così tanto!", aveva scritto sui social.