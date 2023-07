Francesca Pascale, le foto private con Paola Turci a un anno dalle nozze: "Ti ho sposata dal primo istante"

A un anno di distanza dalla cerimonia che le ha unite civilmente, Paola Turci e Francesca Pascale hanno affidato ai social le emozioni di quel giorno e l'importanza di un legame che si rafforza giorno dopo giorno. "Nel mio cuore Ti ho sposata dal primo istante che Ti ho incontrata... Buon anniversario donna meravigliosa, Ti amo" è la dedica d'amore scritta da Pascale alla compagna, ritratta con lei in alcune delle foto inedite scelte per raccontare la loro relazione, dal primo incontro a oggi.

La prima delle immagini postate, infatti, mostra il palco di un teatro che sembra proprio fare riferimento al giorno in cui si sono conosciute tre anni fa: "Era una mia fan" aveva raccontato Turci che proprio a un suo concerto incontrò per la prima volta la donna che oggi è sua moglie. A lei la cantante ha rivolto la sua dedica altrettanto romantica: "Si ancora e per sempre", si legge accanto allo scatto di quel 2 luglio 2022, travolto dagli auguri dei fan che augurano loro giorni infiniti con la stessa felicità raffogurata in quelle foto.

Il primo incontro tra Paola Turci e Francesca Pascale

Riservatissima sulla sua vita privata, Paola Turci ha fatto un'eccezione quando ha raccontato il primo incontro con Francesca Pascale e l'inizio di un rapporto sfociato poi nell'unione civile.

"Devo fare delle premesse adesso. La cosa per cui ho sofferto in questi anni di attenzione non richiesta è stato il leggere, oltre ad alcune cose brutte che lascio perdere, "ma perché vi volete far vedere così tanto?". Che era proprio il contrario, erano gli altri che volevano cercare, capire, vedere, sapere e conoscere. Per me e per lei non c'era questa volontà" ha esordito la cantante, ospite di Stasera C'è Cattelan, rispondendo alla domanda del conduttore sull'inizio della sua relazione con Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi e attivista LGBTQ.

Le due si sono conosciute a un concerto della cantante e, in un certo senso, ad alimentare la curiosità di una verso l'altra è stata Francesca Fagnani, autrice di un'intervista a Pascale che ha acceso qualcosa in Turci. "Era una mia fan. Ci siamo conosciute a un mio concerto", ha raccontato la cantante citando, appunto la conduttrice di Belve come "un gancio" con la moglie "perché Francesca ha intervistato su Il Fatto Quotidiano Francesca. Io lessi questa intervista e rimasi colpita. Francesca non era nei miei radar e pensavo che Francesca Pascale fosse un’altra. Lei non si faceva tanto vedere. Comunque ho letto l’intervista, mi è piaciuta, poi ho visto la foto e ho pensato ‘però dai guarda’. Inoltre ha detto delle cose intelligenti e che condividevo in quell'intervista".

Poi l'incontro: "Vengo a sapere che sarebbe venuta al mio concerto a Torino. Ero un po' agitata, l'ho vista mentre entravo in scena. Io la vedo e salta la luce! Così ho fatto un concertino senza audio, poi dopo cinque minuti hanno ripristinato l’elettricità. Lei è rimasta colpita di questa cosa che ho cantato senza luce" ha ricordato ancora Paola Turci, aggiungendo come da quel momento sia nato tutto rapidamente e in modo reciproco fino a portare al matrimonio".