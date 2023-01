Giorgia Soleri ammette: "Devo farmi manipolare l'interno della vagina"

Amata, odiata, simpatica, antipatica, una cosa è certa, Giorgia Soleri l'attenzione la cattura sempre, ogni volta che decide di esporsi sui social e parlare di sé e dei suoi problemi. La fidanzata di Damiano dei Måneskin, infatti, è famosa per il suo lavoro da attivista, per la sua scelta di non depilarsi né gambe, né ascelle, né sopracciglia e per il suo parlare apertamente di alcune tematiche delicate come la malattie di cui soffre, la vulvodinia e la fibromialgia. Paladina dei diritti delle donne e non solo, la Soleri che di polemiche ne solleva sempre tante, è stata, ieri stesso, protagonista di un convegno dedicato alla sensibilizzazione alla malattia vulvodinia, parlando della sua esperienza e schierandosi a sostegno di tutte le donne che, come lei, ne soffrono. Per l'occasione, Giorgia, sempre super attiva sui social, ha prima deciso di fare chiarezza sulla malattia, postando alcune slide di professionisti che spiegano esattamente quali sono i sintomi e le cause di questa patologia e poi ha specificato di dover ricorrere lei stessa a un particolare tipo di fisioterapia, quella del pavimento pelvico, utilissima per la riabilitazione in caso di queste patologie.

Chi soffre di dolore pelvico cronico, infatti, sviluppa spesso patologie psichiatriche che possono portare, nei casi gravi, anche al suicidio. Così, Giorgia, ha deciso di farsi seguire da professionisti sottoponendosi a questo tipo di fisioterapia riabilitativa della vagina ma anche a psicoterapia.

In una delle sue ultime storie Instagram, la fidanzata storica del frontman dei Måneskin che oggi ha sollevato alcune polemiche per una foto nudo sui social, ha voluto precisare: "E ora road to fisioterapista del pavimento pelvico, è un bellissimo giorno per farsi manipolare l'interno della vagina".

Così, la Soleri, ha ammesso di doversi sottoporre costantemente a questo tipo di manipolazione vaginale e ha anche spiegato di ricominciare, domani stesso, con la psicoterapia in quanto il suo umore non è proprio alle stelle. Sembra proprio non sia un periodo roseo per l'influencer.