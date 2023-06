Marica Pellegrinelli contro le notizie su Luis Sal: lo sfogo e l'appello ai follower

Mentre in rete la popolarità di Luis Sal dilaga a colpi di meme, stralci di video e commenti di ogni sorta sull'ormai celebre filmato realizzato per replicare all'ex socio Fedez, un appello eccezionale si leva dai social per dire basta alla quantità di contenuti che lo riguarda. A renderlo pubblico con una storia Instagram che spiega l'insopportazione di notizie inerenti lo youtuber più famoso del momento è Marica Pellegrinelli, modella ed ex moglie di Eros Ramazzotti, che ai suoi follower ha chiesto come fare a bloccare qualsiasi riferimento a Luis Sal.

"Non so chi sia Luis Sal. C'è un modo per bannare qualsiasi notizia, pagina suggerita, reel non richiesti e quant'altro? Ho messo piede in Italia e la mia homepage non mi da pace. Davvero, non m'interessa" ha scritto Pellegrinelli riportando chiaramente un personale, totale menefreghisimo verso l'assoluto protagonista del video che, intanto, continua a impazzare come contenuto declinato in ogni forma e resta al vertice delle tendenze di Youtube.

A oggi, tre giorni dopo la pubblicazione sul canale del podcast Muschio Selvaggio, il video "Eccomi qui" di Lui Sal conta oltre 5 milioni di visualizzazioni. Su Twitter, Instagram e Twitter impattano frasi e frammenti del video, ma in particolare è uno il momento che è esploso come un meme su qualsiasi piattaforma. "Credimi, non voglio fare questo giochetto. Non giochiamo più. Dillo alla mamma, dillo all'avvocato" dice Sal facendo il verso a Fedez e guardando dritto alla telecamera. Una scena che in poche ore è entrata nella storia della comunicazione social e che pare proprio essere destinata a restarci. Con buona pace di Marica Pellegrinelli...