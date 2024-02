Marica Pellegrinelli e la frecciata, passata inosservata, a Ilary Blasi e Belen Rodriguez

Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti, è incinta di sette mesi del nuovo compagno, al suo fianco da due anni e mezzo, William Djoko. In una diretta Instagram, preceduta da un'intervista, con Grazia ha parlato del suo presente, futuro e anche del passato. E parlando proprio dell'ex compagno si è lasciata andare a una frecciata che è passata inosservata.

A metà maggio nascerà il suo terzo figlio, dopo i due avuti con il cantate, e William è stato l'unico uomo che Raffaela Maria e Gabrio Tullio hanno conosciuto dopo la separazione da Ramazzotti nel 2019.

"Io ero già mamma, con due bambini, è stato l'unico uomo che ho presentato ai miei figli, a differenza di quello che è stato detto su di me", ha dichiarato nella diretta Pellegrinelli. La giornalista, Annalia Venezia, che la stava intervistando ha chiosato: "Marica si vuole togliere qualche sassolino". "No, no - è intervenuta Marica - nessun sassolino, sono vestita di nero, non ho nessuna camicia bianca". Questa frase è un evidente riferimento all'outfit scelto da Ilary Blasi, in Unica, e da Belen Rodriguez, a Domenica In, per parlare dei tradimenti degli ex mariti, Francesco Totti da una parte e Stefano De Martino dall'altra. Delle scelte stilistiche dei due volti noti dello spettacolo italiano si è molto parlato e la battuta di Pellegrinelli non potrebbe essere legata ad altro se non a quelle due occasioni.

Per Marica parlare male degli ex non è nobile: "Se sono quello che sono è anche grazie alla storia che abbiamo avuto e anche alla crisi. Non mi piace quando si parla male degli ex, questa è una cosa molto italiana". Marica ha anche parlato di Aurora: "Io ho amato e amo molto Aurora. Vedo profili che attaccano, forse perché sono chiusi nel dolore, e mi dispiace perché forse dovrebbero guardare più a sé", anche in queste parole è possibile leggere un riferimento a quanto fatto da Belen sul suo profilo Instagram (dove ha raccontato anche dei problemi con Antonino Spinalbese).

"Ho conosciuto William mentre divorziavo da Eros"

"Io mi stavo separando nel 2019. Ero a un evento di Disquared, era il 18 o 19 giugno, lo vedo, me lo presentano. Mi chiede come mi chiamo e capisce America - ha ricordato Pellegrinelli - Ero molto stressata, erano mesi che volevo che uscisse il comunicato della separazione e non poteva uscire per alcuni motivi. Sono tornata a casa pensando: 'Non ti può piacere uno a cui hai solo dato la mano'. E poi due anni eravamo a una cena di un'amica comune, ci ripresentiamo, ci riconosciamo e poi non ci siamo più lasciati".

"I primi 7 8 mesi eravamo pendolari, andavo più io ad Amsterdam, perché non volevo che entrasse in casa, i bambini non avevano mai conosciuto nessuno. È stato fondamentale avere un buon rapporto con il mio ex. Io e Eros ci impegniamo molto nel mantenere l'armonia familiare".