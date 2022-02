Michelle sulla fine del matrimonio con Tomaso Trussardi: "Non devo perdere l'amore per me" / VIDEO

(Sopra il video delle dichiarazioni di Michelle)

Ieri sera è andato in onda la seconda e ultima puntata di Michelle Impossible. La prima puntata ha creato molto scalpore: il suo bacio con Eros Ramazzotti e le parole che ha pronunciato hanno fatto parlare di Michelle Impossible per giorni e hanno portato Tomaso Trussardi a togliere il segui da Instagram sia a Michelle sia a Aurora. Segno che qualcosa si è incrinato definitvamente.

In questa seconda puntata Michelle ha però parlato di Tomaso e di come stia vivendo questo momento della sua vita.

Le parole di Michelle Hunziker

"In questo periodo mi chiedono spesso come sto. Se penso a quello che sto facendo qua, mi sento a mille e gasatissima, perché questo è sempre stato il mio sogno. Un attimo dopo però mi ritrovo ad affrontare un momento particolare… Sono fortissima e piena di autostima, ma un attimo dopo sono come di vetro, fragile", ha spiegato la conduttrice.

"L’unica cosa che ho capito è che non devo mai assolutamente perdere l’amore per me stessa. E comunque sono stati dieci intensi che mi hanno regalato Sole e Celeste" ha concluso.

Tomaso, esattamente come ha fatto per la prima puntata, non ha condiviso o lanciato messagi sui social diretti alla madre dei suoi figli.