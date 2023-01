Ascolta una canzone di Fedez e urla: "Che musica di mer*a", Oriana Marzoli scatena il caos

I fan di Fedez su tutte le furie per una frase di Oriana Marzoli che non è decisamente passata inosservata. Attualmente all'interno della casa del Grande Fratello Vip, l'influencer di origini venezuelane ha commentato negativamente la musica del rapper milanese arrivando a definirla un vero e proprio "schifo". Frase che ha scatenato il caos, soprattutto nella community di fan del marito di Chiara Ferragni che ci hanno tenuto a precisare, infuriati con la vippona, "Fedez non si tocca".

Tutto è nato in una delle solite giornate all'interno della casa del Gf Vip, reality in cui la Marzoli ha fatto subito notare la sua presenza al pubblico in primis accaparrandosi il single più desiderato di tutti, Antonino Spinalbese con cui ha avuto un flirt fatto di alti e bassi e poi con il suo essere sempre pronta a stuzzicare e provocare tutti. Proprio durante una giornata qualunque, all'ascolto di una delle canzoni di Fedez, nello specifico Viola, messa di sottofondo dalla redazione del reality show, la Marzoli si è innervosita urlando "Cos'è questa musica di merda, mettete un po' di latino, che schifo". Commenti che sono stati notati dai fan dello show e, ancora di più dai fan di Fedez che non hanno preso benissimo questo voler sminuire una parte importante della musica italiana da parte della venezuelana.

Il video dove si sente lo sfogo della Marzoli, infatti, ha iniziato a girare sui social scatenando commenti durissimi da parte degli stimatori di Fedez. "Fedez non si tocca" è, infatti, l'opinione comune e l'apprezzamento del pubblico nei confronti di Oriana sembra essere scemato sempre di più.

Una piccola défaillance per l'influencer che punta alla vittoria del programma? Sembra proprio di sì.