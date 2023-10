La sorella di Stefano De Martino in dolce attesa: il commento della riservatissima mamma

Ancora poche settimane e poi Adelaide De Martino, sorella di Stefano, diventerà mamma di un bimbo, frutto dell'amore per il compagno Diego Di Domenico con cui a giugno aveva condiviso sui social la felicità di rivelare il sesso del bebè. Una gioia che coinvolge tutta la famiglia quella della futura mamma che, complice anche l'eccezionale bella stagione, si è mostrata splendida durante un momento in barca con indosso un costume e il suo sorriso più luminoso. "Io e te", ha scritto la 28enne a corredo dello scatto che rende evidente il pancione alla 32esima settimana, accolto dall'affetto dei follower tra cui si nota anche la riservatissima mamma Maria Rosaria Scassillo che rivolge un pensiero al nipotino: "Ti aspetto piccolo amore di nonna".

Per la signora De Martino, mamma di Stefano, Adelaide e Davide De Martino, si tratta del secondo nipotino che arriva a distanza di dieci anni da Santiago, figlio del suo primogenito e di Belen Rodriguez. Da quando la popolarità del figlio è aumentata negli anni, sia per il ruolo di conduttore televisivo che per la relazione con la showgirl sua ex moglie, rari sono stati gli interventi pubblici della donna, come il marito Enrico, si tiene lontana dalle occasioni di esposizione mediatica. L'ultima risale al 2019, quando, in occasione dell'intervista di Stefano a Domenica In, Maria Rosaria Scassillo ed Enrico De Martino indirizzarono una lettera al figlio letta da Mara Venier. "Vederti così sereno, dopo i tanti sacrifici fatti, ci riempie di gioia. Ma, soprattutto, sappiamo che sei un papà sempre attento e presente", confidò la coppia nel testo che suscitò la commozione del loro Stefano.