Martina Trivelli al compleanno di Stefano De Martino? La foto che accende il gossip

Stefano De Martino ha compiuto ieri, 3 ottobre, 34 anni. Per l'occasione ha prima trascorso la giornata in compagnia del figlio, Santiago, che per lui è fonte di gioia e orgoglio, come ha dichiarato a Belve e ha ribadito sui social.

La sera però ha deciso di trascorrerla con un nutrito gruppo di amici, due di loro l’interior designer Vincenzo Sabatino e l’architetto Domenico U Iovine, hanno condiviso sui social alcuni momenti della cena organizzata in un noto ristorante milanese. E così tra risate, canti e anche un accenno di ballo Stefano ha soffiato la sua candelina posizionata sopra la torta, una montagna di profiterol sulla quale è stata fatta cadere una cascata di cioccolato fondente. E osservando attentamente una delle foto della tavolata notiamo che seduta alla sinistra di De Martino c'è una giovane donna, purtroppo si vede solo di profilo, ma la possibilità che si tratti di Martina Trivelli, la 26enne con la quale Stefano si sta frequentando, è molto alta. Se così fosse sarebbe la conferma che questa volta la relazione con Belen Rodriguez è ufficialmente conclusa.

L'ex ballerino era felice, sorrideva, rideva, si è goduto totalmente il suo giorno e intanto Rodriguez continua a trincerarsi nel suo silenzio social, chissà se queste immagini dell'ex, pubblicate dai settimanali di gossip, l'hanno fatta soffrire anche se è stata lei la prima a condividere gli scatti in compagnia di Elio Lorenzoni, il suo, presunto, nuovo compagno.