Tommaso Zorzi: "Alla presidenza di Camera e Senato due individui che non mi rispettano"

"E' profondamente avvilente". Così Tommaso Zorzi commenta l'elezione di Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana alla Presidenza del Senato - il primo - e alla presidenza della Camera, l'altro. L'influencer si sfoga tra le storie Instagram: "Da contribuente sapere che alla Presidenza della Camera e alla Presidenza del Senato ci sono due individui che di fatto non mi rispettano, per le posizioni che prendono e che hanno preso in passato, da persona che paga le tasse per pagare anche i loro stipendi, è una roba... Uno fa una fatica a rimanere sereno".

Il discorso di Zorzi poi si sposta sui diritti: "Dal momento in cui in questo Paese si è iniziato a politicizzare i diritti, tipo l'aborto è di sinistra e la famiglia cristiana è di destra, è iniziato un declino inesorabile che abbiamo solo iniziato a vedere. The best is yet to come (il meglio deve ancora venire, ndr)".

Non è la prima volta che Tommaso Zorzi si espone politicamente, tantomeno è un segreto la sua 'poca simpatia' nei confronti del centro-destra (il video pubblicato a pochi giorni dalle elezioni ne è testimone), e anche stavolta va dritto al punto: "Se la politica si occupasse di politica e non di diritti, perché i diritti dovrebbero essere garantiti e non dovrebbero essere politicizzati, uno potrebbe anche viverla più a cuor leggero che salga un partito piuttosto che un altro, ma il fatto che salga un partito e questo implichi una serie di passi indietro sui diritti è inaccettabile".