Vito Coppola e le voci di omosessualità: l'ex di Arisa sgancia la bomba

"Stop fake get real" (basta falsità, diventa reale). Così Andrea Di Carlo commenta su Instagram le ultime 'gesta' della sua ex fidanzata Arisa e di Vito Coppola, tornati più vicini che mai complice Il Cantante Mascherato, che li vede entrambi nel cast. Tra i due, che già a Ballando con le stelle si erano lasciati travolgere dalla passione (o almeno così pare), è tornato il sereno dopo un piccolo allontanamento, anche se non è ben chiara la natura del loro rapporto.

"State insieme o no?" gli ha chiesto la settimana scorsa Mara Venier, provocando un evidente imbarazzo di coppia. "Io sono fidanzata con lui, lui no" ha risposto la cantante, mentre il ballerino è stato più diplomatico: "Tra noi c'è tanto tanto affetto". Domani torneranno a Domenica In, sempre insieme, e Di Carlo non si è lasciato sfuggire l'occasione per sganciare la bomba. Il manager e autore televisivo, che tra vari tira e molla è stato legato ad Arisa per oltre un anno, fino alla scorsa estate, ha condiviso tra le storie Instagram una foto pubblicata proprio ieri dalla cantante mentre era a casa con Vito: "Gay morning moment - ha scritto, lasciando intendere una presunta omosessualità del ballerino - Sottotesto: Rosalba 'mi sento fidanzata'. Eliana Michelazzo 'mi sono sentita sposata'. Trova le differenze. Io non parlo perché sono un signore, ma i teatrini andassero a farli a Pignola o a Eboli, no su Rai Uno". Per Di Carlo, dunque, la storia tra Arisa e Vito Coppola sarebbe una messinscena utile a entrambi per avere visibilità e saltare da un programma televisivo a una copertina.

La storia pubblicata da Andrea Di Carlo

Outing a Vito Coppola?

Con questo post Andrea Di Carlo mette di fatto in giro voci su una presunta omosessualità di Vito Coppola, che per il momento non ha risposto in merito. Il ballerino ha avuto una relazione di 6 anni - di cui 3 di convivenza - con Valentina Sica, una fashion blogger napoletana. La loro storia è finita un anno fa, poco prima di Ballando con le stelle, dove poi Vito ha conosciuto Arisa. Sulla vita privata del maestro di ballo non si sa altro.

Andrea Di Carlo "ha avuto un fidanzato per molto tempo"

Mesi fa, invece, aveva fatto scalpore un'intervista di Arisa in cui rivelava una relazione omosessuale dell'allora compagno Andrea Di Carlo: "Ha avuto un fidanzato per molto tempo, ma la cosa non mi ha fatto paura - aveva dichiarato l'artista - Quando parliamo della sessualità, siamo tutti filosofi, tutti bravi a dire che l'amore non ha sesso, ma quando arriva il tuo momento, che fai? Ti tiri indietro?".