Divorzio Totti-Blasi, anche Feltri dice la sua: "Le donne impareranno a non chiedere il mantenimento?"

Vittorio Feltri consulente d'amore e non solo. In quest'ultimo anno Feltri ha spesso parlato delle coppia vip, come dimenticare il consiglio dato a Michelle Hunziker affinché tornasse insieme a Tomaso Trussardi (e forse sta succedendo) e a Novella 2000, Vittorio ha voluto dire la sua sul divorzio Totti-Blasi (la prima udienza è prevista per il 14 ottobre).

Le sue parole sono dirette e vanno a colpire le donne che "vogliono la parità" ma che chiedono il mantenimento per sé, ma per essere libere e indipendenti dovrebbero rinunciarvi.

"Il negoziato tra Russia e Ucraina pare impossibile, ma anche quello tra Ilary Blasi e Francesco Totti, sembra essere tutt’altro che agevole" inizia così il commento di Feltri che spera che i due scelgano la via consensuale in modo tale da "deporre le ostilità, i rancori, le gelosie, la rabbia magari sedimentata nel corso degli anni trascorsi sotto lo stesso tetto, allo scopo di addivenire a un contratto di fine rapporto, se così si può dire, equo e soddisfacente per entrambe le parti".

"Si è detto di una richiesta di Ilary di 20mila euro di mantenimento soltanto per se stessa (oltre quella di 17.500 per i tre ragazzi), richiesta smentita dall’avvocato di lei e che mi era apparsa un ostacolo sulla via del perseguimento di una soluzione - aggiunge - In più non si comprendeva perché la conduttrice televisiva, la quale lavora e guadagna bene, per il fatto di essere stata sposata, dovesse farsi pagare a vita gli alimenti dall’ex coniuge".

Tale richiesta è stata però prontamente smentita dai legali di Ilary e infatti Vittorio sottolinea questo aspetto, ma il suo ragionamento prosegue e si allarga: "Ma a volte ci sono donne che vogliono la parità, però si attaccano strenuamente a certi 'privilegi' che non sono sintomo di tutela del genere femminile bensì retaggio di una cultura maschilista da rinnegare con forza, cultura che riteneva la donna soggetto da relegare in casa, impedendole così di lavorare conquistandosi l’indipendenza economica, dalla quale deriva l’emancipazione autentica in tutte le sue forme e declinazioni". "Quando impareranno - conclude Feltri - tutte le donne, pur libere e indipendenti, a mandarci al diavolo senza chiederci poi i soldi per fare la spesa?".