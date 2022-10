Bradford Beck rompe il silenzio su Giaele De Donà: "Sono preoccupato"

Giaele De Donà è ormai pericolosamente vicina ad Antonino Spinalbese. Dopo le bollenti effusioni sotto le coperte, il marito della veneta, Bradford Beck, ha rotto il silenzio, commentando quanto sta accadendo tra le mura del loft di Cinecittà.

Le parole di Bradford Beck

Il facoltoso imprenditore americano ha rilasciato attraverso il suo portavoce una dichiarazione alla pagina di gossip Pipol. A quanto pare l’uomo, 46 anni, era contrario alla partecipazione di Giaele al reality: “Inizialmente, quando Giaele è stata confermata come nuova concorrente del Gf vip 7, Bradford era molto preoccupato. Lui, essendo un imprenditore internazionale, non era così tanto d’accordo che sua moglie potesse pensare di entrare in un contesto televisivo così forte e chiacchierato. Ma, provando molto amore nei suoi confronti, alla fine l’ha appoggiata”.

Le preoccupazioni di Beck sono poi diventate reali dopo che la ragazza si è avvicinata ad Antonino Spinalbese, tramutandosi in fastidio. “ Adesso che Giaele si è avvicinata molto anche fisicamente ad Antonino Spinalbese lui è molto infastidito. Quello che intende dire Brad a tutti è che il loro ‘amore libero’ può valere e vale solo all’interno delle loro quattro mura, non certo davanti a tutta l’Italia”, si legge su The Pipol Gossip.

“Lui mi riferisce di non essere arrabbiato per questa situazione ambigua, ma di essere preoccupato. Ha paura che a lei le stia sfuggendo tutto di mano e che stia perdendo il controllo delle sue emozioni. Lui non ha timore di perderla, però crede che tutto stia andando un po’ troppo oltre. E certo non è sereno. In questo momento ammette che sta provando un po’ di imbarazzo per tutto questo”, ha concluso il portavoce di Beck.

Beck si consola

Del resto a quanto pare, neppure l’ingegnere statunitense in questo periodo è rimasto con le mani in mano. Bradford è stato pizzicato da Chi qualche settimana fa mentre bacia un’altra donna, ma non solo. Nella puntata di giovedì scorso Alfonso Signorini ha anticipato che nel prossimo numero di Chi sarebbero uscite delle foto dell’uomo in atteggiamenti intimi con alcune modelle. Chissà che il Gf non scelga di mostrare le foto incriminate alla moglie, ma soprattutto quale sarà la sua reazione?