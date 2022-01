Tre film e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Primo lunedì del nuovo anno, primi programmi settimanali per gli appassionati di film e serie tv abbonati ad Amazon Prime Video. Il 2022 inizia con Time is up, il film con Benjamin Mascolo (ex Benji & Fede) insieme alla moglie Bella Thorne.

Venerdì invece uscità The Tender Bar, l'attesissimo film di George Clooney con Ben Affleck. Tra i film in scadenza, rinnoviamo il nostro caldo invito a non perdervi per nessun motivo un gioiellino come Palm Springs.

Infine, se siete amanti delle storie di Shonda Rhimes (a proposito, non manca tanto alla stagione 2 di Bridgerton su Netflix), allora dovete guardare le sette stagioni di Scandal. Buona visione e buona settimana!

Time is up (film Amazon Exclusive) - data di uscita 3 gennaio

Vivien (Bella Thorne) e Roy (Benjamin Mascolo) sono due ragazzi dalle personalità apparentemente opposte. Vivien è una studentessa talentuosa con la passione per la fisica e il desiderio di entrare in una prestigiosa università americana. Vive la sua vita come una formula matematica che la spinge a rimandare al futuro la propria felicità. Roy invece è un ragazzo problematico, tormentato da un trauma vissuto da bambino, che sembra rincorrerlo inesorabilmente e mandare continuamente in fumo tutti i suoi sogni. Ma anche le scienze esatte hanno le loro variabili e, come sempre accade, la vita riesce a intrecciare i suoi eventi in modi sorprendenti e inaspettati.

Time is up ha per protagonisti Bella Thorne e Benjamin Mascolo. Nel cast accanto a loro, anche Sebastiano Pigazzi, Bonnie Baddoo, Emma Lo Bianco, Giampiero Judica, Roberto Davide, Nikolay Moss, Linda Zampaglione. Il film è diretto da Elisa Amoruso e prodotto da Marco Belardi per Lotus Production (a Leone Film Group Company) e Rai Cinema in associazione con 3 Marys Entertainment e Voltage Pictures.

Scandal (serie tv, stagioni 1-7) - data di uscita 3 gennaio

Un'esperta di relazioni pubbliche protegge se stessa e i suoi clienti. Con Kerry Washington, creata da Shonda Rhimes.

The Tender Bar (film Amazon Original) - uscita 7 gennaio

The Tender Bar racconta la storia di J.R. (Tye Sheridan), un ragazzo orfano di padre che cresce tra i fumi di un bar gestito da zio Charlie (Ben Affleck), il più brillante e originale tra le figure paterne bizzarre ed espansive che incontra nella sua infanzia. Mentre la determinata madre del ragazzo (Lily Rabe) lotta per offrire a suo figlio opportunità che a lei furono negate – e lascia la casa in rovina di suo padre (Christopher Lloyd), uomo stravagante e, suo malgrado, solidale – J.R. inizia a perseguire coraggiosamente, anche se non sempre con grazia, i suoi sogni romantici e professionali — con un piede costantemente nel bar dello zio Charlie.

Palm Springs (film 2020) - scadenza 8 gennaio

Bloccato a un matrimonio a Palm Springs, Nyles incontra Sarah, damigella d’onore e pecora nera della famiglia. Dopo essere stata salvata da un brindisi disastroso, Sarah inizia ad essere attratta da Nyles. Ma quando il loro incontro è ostacolato da un’interruzione surreale, anche Sarah deve abbracciare l’idea che nulla ha davvero importanza e cominciare a vivere come se non ci fosse un domani!

