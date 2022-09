Tre film e tre serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

Non si può vivere di soli Anelli del Potere. Se avete già visto il terzo episodio, e non state seguendo House of the Dragon, sarà una lunga attesa fino a venerdì. Ma eccoci qui con i nostri consigli streaming settimanali dedicati agli abbonati di Prime Video.

Iniziamo con Synchronic, un film con Anthony Mackie, ovvero il Falcon del Marvel Cinematic Universe (ma non in questo film). Proseguiamo un nuovo speciale di The Grand Tour dalla Scandinavia, andiamo poi in Spagna per la serie tv Un affare privato, e torniamo in Italia per il documentario sulla giovinezza di Kobe Bryant.

Infine, tra i contenuti in scadenza, abbiamo selezionato per i nostri suggerimenti una magnifica docuserie di Oliver Stone su Vladimir Putin, e un film leggero e italiano dal titolo La casa di famiglia. Buone visioni!

Synchronic (film 2020) - data di uscita 13 settembre

Le vite di due paramedici di New Orleans vengono distrutte da una serie di terribili morti collegate all’uso di una sostanza stupefacente che ha degli effetti collaterali strani e ultraterreni. Con Anthony Mackie.

The Grand Tour presents: A Scandi Flick (serie show Amazon, stagione 5) - uscita 16 settembre

Nel primo episodio della quinta stagione e nel loro primo viaggio post-pandemia, Jeremy, Richard e James si dirigono verso le distese ghiacciate del Circolo Polare Artico Scandinavo. Al volante delle loro tre auto da rally preferite, i ragazzi si imbarcano in un'avventura catastrofica che coinvolge le basi sottomarine della Guerra Fredda: piste su laghi ghiacciati, incidenti e il caos delle stazioni sciistiche mentre trascinano le loro abitazioni artigianali dalla costa della Norvegia al confine con la Russia.

Un Affare Privato (serie Amazon Original) - data di uscita 16 settembre

La serie, in 8 episodi, racconta le difficoltà di una donna nel perseguire il proprio sogno nonostante gli stereotipi del tempo. Alla fine degli anni ‘40, in Galizia, Marina Quiroga (Aura Garrido), una coraggiosa giovane donna dell’alta società con uno spirito da poliziotta, si propone di dare la caccia al serial killer che sta terrorizzando la città da mesi. Lo fa con l’aiuto del suo fedele maggiordomo Hector (Jean Reno), un uomo discreto e disponibile, la cui sensibilità e audacia lo portano sempre a raggiungere il punto di svolta dell’investigazione. Insieme cercheranno di superare tutti gli ostacoli per raggiungere l’obiettivo e né i pregiudizi di genere dell’epoca, né la resistenza del nuovo commissario di polizia o i tentativi della madre di Marina di sposarla, li fermeranno dal cercare la verità.

Kobe: Una storia italiana (documentario Exclusive) - data di uscita 15 settembre

È il documentario su Kobe Bryant, uno dei più grandi giocatori di basket della storia, cresciuto nei campetti di pallacanestro della provincia italiana tra pastasciutta, vita di paese e tifo per il calcio. Kobe - Una storia italiana è una favola unica raccontata da chi gli ha vissuto accanto in quegli anni incredibili: la storia del giovane Black Mamba, l'adolescente che conquistò l'Italia del basket e che rimase stregato dal nostro Paese. Diretto da Jesus Garcés Lambert, il documentario è scritto da Giovanni Filippetto e prodotto da Alessandro Lostia per Indigo Stories.

The Putin Interviews (docuserie 2017, 4 episodi) - data di scadenza 14 settembre

Oliver Stone offre uno sguardo attento e minuzioso all'ascesa di Vladimir Putin al potere, dalle prime comparse pubbliche sino alla conquista della presidenza russa, trasformata in dittatura.

La casa di famiglia (film 2017) - data di scadenza 15 settembre

Spassoso film che segna il debutto alla regia di A. Fornari, con Lino Guanciale (La porta rossa) e Libero De Rienzo. Papà Sergio si risveglia dal coma: lo attende una brutta sorpresa.

