Maria De Filippi con il figlio Gabriele alla camera ardente di Maurizio Costanzo

Passando da un ingresso laterale per evitare la folla in fila, Maria De Filippi è arrivata alla camera ardente allestita in Campidoglio per il marito Maurizio Costanzo. La conduttrice, completo e occhiali neri, è accompagnata dal figlio della coppia, Gabriele. I due si sono seduti in prima fila e lei ha continuato a parlare con il ragazzo, entrato in lacrime nella Sala della Protomoteca. Presente anche, dietro di loro, Raffaella Mennoia, amica e collaboratrice di Maria De Filippi.

Al momento non ha rilasciato nessuna dichiarazione Maria De Filippi. Chiusa nel suo dolore, la conduttrice, da più di 30 anni accanto al giornalista con cui aveva adottato il figlio Gabriele, oggi 30enne, ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione. "Scioccata" dalla morte inattesa del marito, Maria non si aspettava che dopo il ricovero in clinica successivo a un piccolo intervento, "un problemino fastidioso, ma non grave", sopraggiungesse la morte. Lei lo andava a trovare mattina e sera, proprio come aveva fatto anche ieri, poco prima che Maurizio se ne andasse. Poi, come sempre, al lavoro, a registrare Amici. Programma che, proprio come C'è posta per te oggi e Uomini e Donne ieri, non andrà in onda in questi giorni di lutto.



Da da Fiorello a Venier e Diaco, l'omaggio degli amici

Tanti i volti noti al pubblico arrivati per salutare l'uomo che per loro è stato amico, mentore, maestro. Barbara Palombelli e Francesco Rutelli, Manuela Aureli, Paola Barale, Paola Saluzzi, Virginia Raggi, Gianni Ippoliti, Rudy Zerbi, Ermete Realacci e Valerio Mastandrea: questi alcuni dei protagonisti del mondo dello spettacolo arrivati presso la Sala della Protomoteca in queste ore. Presente anche Rosario Fiorello, accompagnato dalla moglie Susanna, e poi, Mara Venier, Pierluigi Diaco e il marito Alessio Orsingher, addolorati fino alle lacrime.