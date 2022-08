Rai 1 vs Canale 5, tutte le sfide della nuova stagione 2022 serata per serata

Ferma come da tradizione nel periodo estivo, la programmazione televisiva riprenderà regolarmente il suo corso a settembre, con un'ampia offerta di trasmissioni che metteranno Rai e Mediaset in contrapposizione con i rispettivi "cavalli di battaglia". Dalla fiction ai reality, dagli show ai documentari, di seguito una breve panoramica di quanto - salvo cambi di programma - verrà trasmesso nel prossimo autunno su Rai1 e Canale 5, ammiraglie della tv generalista in sfida ognuna con le proprie proposte.

Rai1 vs Canale 5: i programmi in sfida da settembre 2022

Ricordando che dal 21 novembre al 18 dicembre Rai 1 darà spazio ai Mondiali di calcio in Qatar, di seguito i programmi che dal lunedì alla domenica si sfideranno su Rai1 e Canale 5 nelle prime serate.