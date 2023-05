Arriva il caldo estivo, ma occhio ai temporali nel pomeriggio: il meteo per il weekend

Nel weekend del 27 e 28 maggio 2023 farà in generale bel tempo, con temperature estive e sole, ma i temporali sono in agguato, specie nel pomeriggio. Come spiega 3BMeteo,per oggi sabato 27 maggio 2023 le previsioni meteo parlano di "instabilità locale", che sarà "leggermente più estesa" domani, domenica 28 maggio 2023. Le temperature sono quelle del periodo, tipiche di maggio-giugno: moderatamente calde, con massime mediamente tra i 25 e i 28°C e qualche occasionale punta oltre il 28°C. Il Dipartimento della Protezione civile ha anche previsto delle allerte meteo. Vediamo in dettaglio le previsioni, anche per capire dove pioverà questo fine settimana e in quali regioni si concentrano le allerte meteo.

Il meteo per oggi, sabato 27 maggio 2023

Al Nord, è prevista nuvolosità irregolare al mattino con qualche isolata pioggia. Nel pomeriggio invece cambia tutto: instabilità più accesa sui settori alpini e prealpini centro orientali, anche con possibilità di temporali. Piogge temporalesche previste anche sull'Appennino Ligure centro orientale, con fenomeni più occasionali sugli altri settori di montagna e poco probabili in pianura. In serata qualche isolato temporale su Alpi e Prealpi occidentali, altrove maggiore variabilità ma con nuovo temporali in nottata su medio alta Lombardia e Piemonte.

Centro, soleggiato al mattino, pomeriggio con isolata instabilità sull'alta Toscana e sul basso Lazio con qualche breve piovasco o temporale. Migliora ovunque entro sera. Al Sud,c'è il sole al mattino, ma il pomeriggio arrivano i temporali sulla dorsale campano lucana e calabrese con fenomeni in locale propagazione alla costa tirrenica tra Cilento e alta Calabria. Qualche isolato temporale possibile anche sulle zone interne della Sicilia. Migliora ovunque entro sera. Temperature senza grandi variazioni. Venti deboli o moderati settentrionali. I mari saranno localmente mossi.

Le previsioni meteo per domenica 28 maggio 2023: temporali in agguato

Per domani, domenica 28 maggio, al Nord è prevista nuvolosità sparsa al mattino con ampie aperture specie a est. Pomeriggio ci saranno dei temporali sui settori alpini e prealpini, anche sull'Appennino ligure centro orientale con fenomeni in locale propagazione alla costa. Tra sera e notte ancora qualche temporale tra Piemonte e Lombardia.

Al centro soleggiato al mattino, mentre nel pomeriggio sono previsti temporali sull'alta Toscana, sull'Appennino laziale e quello abruzzese. Migliora ovunque entro sera.

Al Sud c'è il sole al mattino, mentre di pomeriggio arrivano temporali sulla dorsale molisana, quella campano lucana e calabrese, oltre che sulle zone interne della Sardegna e sui monti interni della Sicilia. Migliorerà ovunque entro sera, con temperature stabili, venti deboli o moderati settentrionali. I mari saranno localmente mossi.

Allerta meteo per domani, domenica 28 maggio 2023: ecco dove

Per domani, domenica 28 maggio 2023, è prevista allerta arancione sull'Emilia-Romagna. Come si legge nel bollettino diramato dal Dipartimento della Protezione civile, per la Regione colpita dall'alluvione è prevista una "Criticità moderata per rischio idraulico, nello specifico su:

Costa romagnola;

Pianura bolognese;

Bassa collina;

Pianura romagnola

In altre regioni italiane è prevista Allerta meteo "gialla" per rischio idraulico, nel dettaglio su:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola.

Mentre, in altre zone è prevista Allerta meteo "gialla" per rischio temporali su:

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro;

Basilicata;

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale;

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche;

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro.

L'Allerta gialla per "Rischio idrogeologico", riguarderà:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro;

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Emilia Romagna: Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola;

Toscana: Romagna-Toscana.

Ulteriori informazioni e consigli su come comportarsi in situazioni di pericolo sul sito del Dipartimento della Protezione civile.

