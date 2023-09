Chi ha mandato a morire i 5 operai, pensioni più basse nel 2024, la tragedia del camper e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è venerdì primo settembre 2023.

CINQUE OPERAI MANDATI A MORIRE. Che cosa è effettivamente accaduto lungo i binari a Brandizzo, dove cinque operai sono stati travolti e uccisi da un treno in corsa? Prende quota l'ipotesi di un errore di comunicazione. Ma dove si è inceppata la procedura? Tutto da chiarire. La manutenzione si esegue solo in assenza di circolazione. Prima di cominciare i lavori (la sostituzione delle rotaie) sarebbe dovuta arrivare un'autorizzazione che pare invece non ci sia mai stata; una leggerezza, forse un treno passato poco prima sul binario a fianco li ha tratti in inganno. Il convoglio della strage sarebbe passato 10-20 minuti dopo l'orario atteso, quindi forse l'avevano dato per "transitato", ma quel tipo di treno ha orari indicativi. Il bilancio sarebbe potuto essere più drammatico. Se il convoglio fosse transitato qualche dopo, con i binari già rimossi, non solo avrebbe ucciso gli operai ma a quella velocità avrebbe potuto deragliare, mettendo a rischio la vita dei macchinisti e pure degli abitanti del circondario. Sul lavoro si perde la vita ogni giorno. Solo ad agosto, mese di chiusura di cantieri e fabbriche,ci sono stati oltre 70 morti. La Cgil denuncia la pratica sempre più diffusa del subappalto, che disperde in catene eterogenee di subfornitura responsabilità e gradi di attenzione.

LA TRAGEDIA DEL CAMPER. Con la famiglia era in vacanza in Sardegna: Samuel Imbuzan, 11 anni, di Rimini, è morto in camper nell'incendio divampato alla spiaggia di Bados, verso Golfo Aranci, nel nord dell'isola. I genitori sono in ospedale, il padre ha il 40 per cento del corpo ustionato, la madre è sotto shock. Il rogo è partito dall'esplosione in uno dei camper che da alcuni giorni stazionano indisturbati in uno spazio accanto all'arenile. Forse la causa è una fuga di gas da un fornello per cucinare. Il bambino si era addormentato quando è stato sorpreso dalle fiamme. Per spegnere il rogo, devastante, è servito l'intervento di un elicottero antincendi.

CLAQUE PER MELONI. Dovevano sembrare "persone qualunque", invece erano militanti di Fratelli d'Italia. A Caivano, dove ieri Meloni è andata in visita tra i palazzi degradati di Parco Verde e ha promesso bonifiche radicali, si temevano contestazioni di gruppi organizzati a difesa del reddito di cittadinanza. Così alcuni leader locali del partito, per contrastare eventuali proteste, hanno organizzato una claque di militanti campani, estranei al quartiere, pronti alla contropropaganda. La maldestra convocazione è finita nelle chat di Whatsapp, non una gran figura.

LA RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI. Fare cassa con la previdenza? Non sarebbe una novità. La manovra prenderà forma solo in autunno, ma è probabile, secondo le indiscrezioni riportate in questi giorni da più quotidiani, che le pensioni potrebbero essere un po' più basse rispetto alle previsioni più ottimiste: la rivalutazione al 100% dell'inflazione ci sarà solo per gli assegni fino a quattro volte il minimo (circa 2.100 euro lordi). Non si vorrebbe toccare l'indicizzazione all'85% tra 4 e 5 volte il minimo (intorno ai 2.600 euro) per non penalizzare i redditi medio bassi. Invece un taglio di uno, due o forse anche tre punti percentuali potrebbe essere applicato al recupero Istat delle altre fasce, che l'ultima legge di bilancio ha fissato al 53% per le pensioni tra 5 a 6 volte il minimo; al 47% tra 6 e 8 volte il minimo; al 37% da 8 a 10 volte e al 32% per gli assegni oltre dieci volte il minimo.

BARRICATO IN CASA. A Cordovado (Pordenone) Luca Orlandi da mercoledì si è asserragliato nella propria abitazione. L'ingegnere 55enne si è rifiutato di consegnare ai carabinieri le tante armi che detiene per uso sportivo (e che non può più detenere ora, a norma di legge. Aveva dato segni di squilibrio mentale e i vicini di casa avevano fatto diversi esposti). Si vuole evitare il blitz dei reparti speciali, si è aperto un canale di dialogo tra l'ex militare friulano e i negoziatori dei carabinieri. Con una licenza di porto d'armi per "tiro sportivo" in Italia si possono acquistare 3 pistole con 200 munizioni, 12 fucili semiautomatici, numero illimitato di fucili da caccia e 1.500 munizioni. Un arsenale. Poi se si prova a ritirare le armi a chi non rinnova il certificato medico possono sorgere "piccoli problemi", come in Friuli in queste ore. Lo raccontiamo da anni.

Vi segnalo inoltre, in breve:

L'OMICIDIO DI CUTOLO. Napoli e il mondo della cultura piangono Giovanbattista Cutolo, 24 anni, musicista promettente, ucciso in strada da un ragazzino di 16 anni dopo una lite per un parcheggio, la richiesta di spostare uno scooter. Tre colpi di pistola in piazza Municipio non gli hanno dato scampo.

GIUSTIZIA PER SAMAN. L'aereo con a bordo Shabbar Abbas, il padre di Saman estradato in Italia, è atterrato a Ciampino dove l'uomo, imputato per l'omicidio della figlia, è stato preso in consegna e portato in un carcere emiliano

ALLUVIONE SENZA RISTORI. Figliuolo non ha voluto dare aggiornamenti sui tempi entro cui i ristori post alluvione arriveranno ai privati in Emilia-Romagna: "È inutile che io adesso venga a dare delle date. Non abbiamo date". Arrivano critiche da più parti.

IL TRAFORO NON CHIUDE. Traforo del Monte Bianco, la chiusura per lavori slitta al 2024. Trovata l'intesa tra Italia e Francia, sarà formalizzata lunedì. Una chiusura contemporanea di Bianco e Frejus avrebbe messo in seria difficoltà i trasporti.

CASTRAZIONE CHIMICA. La Lega insiste sulla castrazione chimica per gli stupratori. Un ddl è stato presentato da mesi. Il trattamento farmacologico è previsto in 13 Paesi dell'Ue, ma in Italia sarebbe su base volontaria: la Costituzione vieta ogni intervento sanitario coattivo.

INTELLIGENZE ARTIFICALI. La Cina sfida ChatGPT: Baidu lancia Ernie Bot, la prima app di intelligenza artificiale per il pubblico a essere disponibile in Cina (non all'estero): aderirà ai "valori socialisti", qualsiasi cosa voglia dire. Per come li intende Pechino, vuol dire solo che ci saranno filtri e controlli.

INCENDIO IN SUDAFRICA. Un incendio è divampato ieri in un edificio di cinque piani occupato nel centro di Johannesburg, la capitale economica del Sudafrica. Sono morte almeno 74 persone tra cui 12 bambini.

LA NUOVA CHAMPIONS. In Champions Laegue, il Napoli affronterà il Real Madrid nel gruppo C, dove ci sono anche Braga e Union Berlin. L'Inter, nel gruppo D, trova Benfica, Real Sociedad e Salisburgo, Il Milan, gruppo G, ha Psg, Newcastel e Borussia Dortmund. La Lazio, gruppo E, se la vedrà con Feyenoord, Celtic Glasgow e Atletico Madrid.

LA FOTO DEL GIORNO. S occorritori attraversano un'ondata di marea su una superstrada mentre cercano persone bisognose di aiuto dopo l'alluvione del fiume Steinhatchee a Steinhatchee, Florida, in seguito all'arrivo dell'uragano Idalia.

Buona giornata, su Today.