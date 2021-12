Milan-Napoli, perché i rossoneri possono battere gli azzurri

Una sfida da non perdere, che potrebbe essere già decisiva in chiave scudetto. Il Milan, nella serata di domenica 19 dicembre, ospiterà il Napoli di Luciano Spalletti nella gara valevole per la diciottesima giornata di Serie A. I rossoneri, reduci dall'opaco pareggio di Udine, hanno subito il sorpasso in testa alla classifica da parte dell'Inter, mentre gli azzurri, che nelle ultime due uscite sono stati battuti da Atalanta ed Empoli, sono scivolati al quarto posto dopo essere stati a lungo leader del torneo. Una gara in cui quindi, per entrambe le formazioni, sarà vietato fallire.

Milan-Napoli, tre motivi per cui i rossoneri possono battere gli azzurri

Il sempre verde Ibrahimovic

Classe e carisma. Tutto questo è Zlatan Ibrahimovic, ancora protagonista malgrado le 40 candeline spente lo scorso 3 ottobre. Lo svedese, nel match della Dacia Arena dello scorso sabato, è stato autore di un gol pazzesco in pieno recupero che ha evitato ai suoi quella che sarebbe stata una pesantissima sconfitta. Un gioiello che permetterà al centravanti di presentarsi tirato a lucido nella sfida contro gli azzurri.

I calci piazzati di Tonali

Dopo una stagione, quella passata, di ambientamento, Sandro Tonali ha preso in mano il centrocampo rossonero. In una sfida che si preannuncia quanto mai equilibrata come quella di domenica, i suoi precisi fendenti sulle palle inattive potrebbero essere decisivi nell'esito finale della gara. Dai suoi piedi, in occasione di calci d'angolo e punizioni, potrebbero infatti nascere diversi pericoli per la difesa partenopea.

La forza del collettivo

Il Milan si presenterà con numerose assenze alla gara con il Napoli, ma i rossoneri, nel corso di questa stagione, hanno dimostrato di fare del collettivo la loro arma migliore. Quella di Pioli è infatti formazione coesa, in cui ogni elemento sa perfettamente cosa fare in ogni situazione di gioco. Non a caso il Diavolo è fin qui imbattutto in campionato negli scontri diretti.