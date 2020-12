Formula 1 - Gp Abu Dhabi: Max Verstappen in pole davanti alle Mercedes, le Ferrari devono rimontare

Il pilota olandese della Red Bull partirà davanti a tutti nell'ultima gara della stagione. Seconda posizione per Bottas che scatta davanti al rientrante Hamilton. Leclerc, nono, partirà 12esimo per la penalità rimediata a Sakhir. Vettel 13°

Sarà Max Verstappen a scattare dalla pole position nel Gran Premio di Abu Dhabi, l'ultima prova del Mondiale 2020 di Formula 1. Il pilota della Red Bull avrà al suo fianco, in prima fila, Valtteri Bottas (Mercedes). In terza posizione Lewis Hamilton (Mercedes) al rientro dopo lo stop forzato a causa del Coronavirus. Completa la seconda fila il combattivo Lando Norris (McLaren).

Quinta posizione per la Red Bull di Alex Albon (Red Bull), in terza fila davanti al futuro ferrarista Carlos Sainz (Mc Laren).

Albon cercherà di difendere il suo sedile dalle ambizioni di Sergio Perez: Il messicano (Racing Point), che ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera proprio la scorsa settimana a Sakhir, a dispetto della quarta posizione nella graduatoria del Mondiale piloti, è al momento senza macchina per la stagione 2021. Sogna la Red Bull. Stavolta dovrà portare a termine una clamorosa rimonta per impressionare il team di Milton Keynes e convicere i vertici della squadra austriaca a dargli un volante per la prossima stagione. Partirà dal fondo dello schieramento: i suoi meccanici, infatti, hanno sostituito parti della Power Unit della sua monoposto.

Le Ferrari, invece, partiranno dalla metà della griglia di partenza. Charles Leclerc, nono nella qualifica odierna, scatterà dalla 12esima posizione proprio a causa della penalità di 3 posizioni rimediata a Sakhir, nel tamponamento ai danni di Perez che aveva compromesso anche la gara di Verstappen.

Sebastian Vettel inizierà la sua ultima gara al volante della Ferrari partendo dalla 13esima posizione.

Domani sarà un'ultima gara tutta da seguire. Il via domani alle ore 14.10 Diretta su Sky e in chiaro su Tv8).

Formula 1 - Gp Abu Dhabi: la griglia di partenza

1) Max Verstappen (Red Bull)

2) Valtteri Bottas (Mercedes)

3) Lewis Hamilton (Mercedes)

4) Lando Norris (McLaren)

5) Alex Albon (Red Bull)

6) Carlos Sainz (McLaren)

7) Daniil Kvyat (Alpha Tauri)

8) Lance Stroll (Racing Point)

9) Pierre Gasly (Alpha Tauri)

10) Esteban Ocon (Renault)

11) Daniel Ricciardo (Renault)

12) Charles Leclerc (Ferrari)

13) Sebastian Vettel (Ferrari)

14) Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

15) Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

16) George Russell (Williams)