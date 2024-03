Ascolti tv, chi ha vinto tra "L'Eredità - Serata Sanremo" e "C'è Posta per Te"

Continua la sfida tv del sabato sera sulle ammiraglie Rai e Mediaset che ha visto battersi, ieri 16 marzo 2024, lo storico quiz di Rai1 L'Eredità, con una puntata tutta dedicata a Sanremo e lo show di Maria De Filippi C'è Posta per Te con la sua ultima puntata prima del debutto del serale di Amici 2024.

Su Rai 1 Marco Liorni ha condotto una serata musicale tra quiz, esibizioni dei più grandi cantanti della musica italiana, ricordi delle edizioni più belle del Festival di Sanremo e tanti vip in gara pronti a sfidarsi a colpi di risposte corrette nel game de L'Eredità che tutte le sere accompagna il pubblico nella fascia pre-serale e che questa volta si è spostato in prima serata per una puntata davvero speciale. Tanti i vip che si sono messi in gioco a L'Eredità - Serata Sanremo dalla veterana dei quiz musicali Anna Tatangelo a Marisa Laurito, da Peppe Vessicchio a Elisabetta Gregoraci.

Maria De Filippi, invece, è stata protagonista dell'ultima puntata di questa ediizone di C'è Posta per Te che si è aperta con un ospite speciale direttamente dalla soap opera turca Terra Amara: Furkan Palali. Ma non sono mancate le storie di tradimenti, di liti tra genitori e figli e i simpatici vecchietti alle prese con vecchi amori da ritrovare, il tutto con il solito stile elegante e comprensivo della padrona di casa.

Ma chi ha vinto la sfida di ascolti ieri tra Rai1 e Canale 5 ieri sera sabato 16 marzo 2024?

A vincere è stata Maria De Filippi con C'è Posta per Te che ha chiuso con 28,7% di share e 4,17 milioni di telespettatori. Rai 1, invece, ha conquistato 2,47 milioni di persone con uno share del 16,2%.

Gli ascolti tv di venerdì 15 marzo 2024: prime time

Su Rai2 Le Indagini di Sister Boniface è la scelta di 448.000 spettatori (2.5%). Su Italia1 la prima visione di Clifford – Il grande cane rosso ha radunato 808.000 spettatori pari al 4.6%. Su Rai3 Il Provinciale – Il Racconto dei Racconti coinvolge 391.000 spettatori e il 2.3%. Su Rete4 Banana Joe totalizza un a.m. di 877.000 spettatori (5.1%). Su La7 In Altre Parole ha registrato 976.000 spettatori con il 5.4%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 412.000 spettatori (2.2%) e 4 Hotel 252.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 324.000 spettatori con il 2.4%.