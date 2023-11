Domenica In, Laura Pausini super ospite il 26 novembre 2023, scaletta e anticipazioni

Salta l'intervista a Belen Rodriguez (e Fedez) e arriva Laura Pausini nella puntata di Domenica In del 26 novembre 2023. Dopo l'annuncio del cambio di programma per la prossima puntata dello show domenicale di Mara Venier arriva la conferma che, in studio, tra i tanti ospiti della puntata numero 11 di questa edizione di Domenica In, ci sarà Laura Pausini. Grande attesa per l’arrivo in studio della cantante romagnola, super ospite di Domenica In, che sarà al centro di una lunga intervista con Mara Venier nella puntata di domenica 26 novembre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma.

Tutti gli ospiti di Domenica In il 26 novembre 2023

Tanti gli ospiti e le sorprese in studio. Cresce l’attesa per l’arrivo nello studio di ‘Domenica In’ di Laura Pausini, che ha appena vinto il prestigioso riconoscimento “Person of the Year” ai Latin Grammy Awards 2023; è la terza donna nel mondo a ricevere il premio dopo Gloria Estefan e Shakira. Laura Pausini sarà protagonista di una lunga intervista nella quale si racconterà tra successi e vita privata, ripercorrendo le tappe più significative della sua carriera artistica che l’ha portata ad essere in questi ultimi anni una delle pop star più amate ed apprezzare nel mondo. A seguire, un’intervista all’attore e regista Antonio Albanese che interverrà per presentare il suo film ‘Cento Domeniche’, in uscita in questi giorni nelle sale cinematografiche. Prima di dare la linea alle ore 15.45 alla finale dell’Eurovision Song Contest Junior, ci sarà un breve collegamento con Elisabetta Ferracini dall’Antoniano di Bologna per annunciare gli appuntamenti su Rai della 66^ edizione dello ‘Zecchino d’Oro’.

