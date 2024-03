Grande Fratello, tra Beatrice e Vittorio c’è stato qualcosa? Spunta un video: “Agghiacciante”

In alto il video in questione

Durante la puntata del Grande Fratello in onda giovedì 14 marzo, si è tornati a parlare di Beatrice e Vittorio. Il motivo? Pare che tra i due ci sia stato qualcosa tenuto nascosto fino a questo momento. Alfonso Signorini ha provato a far ricordare a Greta che lei aveva fatto un discorso sui due, facendo alcune rivelazioni. Ma lei ha negato. A quel punto il conduttore ha preso una decisione: ecco cos'è accaduto.

Signorini manda in onda il video

Il presentatore ha mandato in onda un vecchio filmato (dello scorso novembre) in cui effettivamente Greta diceva a Letizia: "Vittorio mi ha raccontato tutto nei dettagli. Agghiacciante". Tornati in studio, Signorini ha detto: "Allora Greta, rinfreschiamoci un po’ la memoria". Quindi la donna: "Io voglio molto bene a Vittorio, però.. era il giorno della gita. Mi ha raccontato queste cose nel pullman. Aveva litigato con Beatrice e forse era un po' arrabbiato".

Signorini: "Noi abbiamo voluto mandato questo video perché a noi dite che non avete detto niente e poi invece.. e noi passiamo per fessi". Greta ha affermato di volersi prendere le proprie responsabilità. A quel punto Vittorio ha cercato di sviare: "C'è da ridimensionare la questione. Io in quel momento ero deluso da Bea, pensavo che lei mi avesse utilizzato per una questione di alleanza. Allora ho pensato che mi avesse manipolato, mi chiamasse nel letto per dire chi votare".

Il presentatore di nuovo: "Noi abbiamo interrotto quell’audio perché poi andava a toccare argomenti intimi sui quali non vogliamo entrare. Però non si parlava di quella manipolazione..". Beatrice ha detto: "Intanto non sto capendo assolutamente nulla di quello che succede. Ero all’oscuro di tutto. Di agghiacciante fra me e Vittorio c’è stato solo il litigio". Infine Signorini ha concluso: "Quello che succede tra un concorrente e l’altro nelle conversazioni intime notturne sono affari vostri. Sia che parliate tutta la notte sia che facciate altro. Quello che ci disturba è che negate cose dopo che ne avete parlato. Ci sentiamo presi per i fondelli. Beatrice, non ce l'ho con te eh".