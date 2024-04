Grande Fratello, "coppia chiede 10.000 euro per un'ospitata". Il rumor

Il Grande Fratello è terminato lo scorso 25 marzo, dopo più di 6 mesi. Un'edizione lunghissima, che si è conclusa con la finale che ha svisto trionfare Perla Vatiero. Davanti allo schermo 3.039.000 telespettatori (pari al 23,87% di share). Un numero non indifferente (anche se la media delle puntate è stata in calo rispetto alle passate edizioni, sia VIP che non vip).

Le luci sul loft di Cinecittà sono ormai spente e quindi i gieffini tornano alla loro vita di prima. Certo, qualcuno viene ospitato nei programmi tv, qualcun altro sceglie i social come mezzo di comunicazione e, chissà, come nuova entrata economica. Qualcun altro potrebbe approdare in Honduras per la nuova edizione dell'Isola dei Famosi e, qualcun altro ancora, cercherebbe di guadagnare con le ospitate in discoteca.

L'indiscrezione

Pare - e sottolineiamo pare - che una coppia del programma (non si sa chi) avrebbe chiesto una cifra copiosa per partecipare a una serata. A riportarlo è l'esperto di gossip Amedeo Venza, che però non rivela la fonte né i nomi dei gieffini interessati. "Una coppia del GF chiede la modica cifra di 10.000 euro per un’ospitata in discoteca ahahahaha. Peccato che le discoteche ormai puntano lo sui cantanti (trapper) e dj famosi. Questa coppia se farà due serata saranno pure troppe", ha tuonato Venza via Instagram Stories.

Lo stesso Venza, inoltre, ha pubblicato lo screenshot di una conversazione con un'altra gieffina, Giselda Torresan, che avrebbe dapprima parlato di Angelica Baraldi ("Secondo me entra in qualche radio o programma tv") e poi della decisione sul proprio futuro. "Anche a me in Veneto hanno chiesto se volevo fare un rogramma in un canale regionale. Ma ho rifiutato perché tra poco mi metterò a studiare per diventare una guida escrusionista". Insomma, Giselda di tv non ne vuole sapere. E di ospitate in discoteca? Non sembra plausibile. Verrebbe invece da pensare che "la coppia" sia intesa come "coppia di vita" proprio. Ma sarà davvero così?