Grande Fratello, Signorini annuncia chi è il sesto finalista: il nome

Si parte. Il Grande Fratello è giunto alla finale e proprio in queste ore su Canale 5 si sta tenendo l'ultima puntata dell'edizione 2023-2024 del reality condotto da Alfonso Signorini. Today seguirà tutta la finale con aggiornamenti e notizie flash. Quasi subito il conduttore ha rivelato l'esito del primo televoto. Procediamo per gradi.

L'esito del televoto: chi è stato eliminato

Alle 21:50 viene chiuso il televoto per scoprire chi – tra Letizia, Greta e Sergio – potrà continuare il sogno della finalissima e chi no. “Vi chiedo chi esce tra di voi”, domanda Signorini. Sergio pensa se stesso: “Mi sacrifico io, lascio andare avanti e donne”. Letizia pensa di essere la più debole: "Uscirò io". E anche Greta pensa di uscire. Forse sono scaramantici? A ogni modo poco dopo il presentatore rivela che il sesto e ultimo finalista è Letizia Petris. La quale si aggiunge a Beatrice, Rosy, Massimiliano, Simona e Perla.

Qualche saluto ai compagni e poi via, Greta e Sergio devono immediatamente abbandonare il loft di Cinecittà. "Tutti quanti dovrete passare dal televoto, per poter vincere. Come sempre solo il pubblico deciderà la vostra sorte. Ognuno di voi passerà al televoto, uno o più volte. Ci saranno due sfide a tre. Nella prima sfida, si sfideranno Beatrice, Massimiliano e Rosy. Nella seconda, invece, ci saranno Perla, Letizia e Simona. Il meno votato verrà eliminato, gli altri due andranno avanti", le parole di Signorini.

Quindi la puntata prosegue con tre sorprese per i primi tre concorrenti che sono al televoto: Massimiliano, Beatrice e Rosy Chin. Chi, tra loro, riuscirà a proseguire? Non resta che attendere.