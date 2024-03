Grande Fratello, riassunto 21 marzo: 3 eliminati, nuovi finalisti, bacio tra Giuseppe e Beatrice, Mirko piange

Si è tenuta lunedì 21 marzo la semifinale del Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli in studio. Molte le dinamiche e i fatti accaduti in diretta su Canale 5. Ecco una sintesi.

Mirko e Perla

Mirko entra in Casa per fare una sorpresa a Perla e rassicura la ragazza dicendole che lui ci sarà: "Non ti far prendere da pensieri strani". Vedendoli, in realtà, l'unico pensiero è sempre lo stesso: che noia.

Gli eliminati

Ben tre le eliminazioni durante questa puntata: Alessio, Federico e Giuseppe hanno dovuto abbandonare definitivamente la Casa. Quest'ultimo, lasciando per sempre il loft di Cinecittà, è stato salutato da Beatrice con un bacio in bocca, a stampo.

I finalisti

Se qualcuno si rattrista, qualcun'altro invece gioisce. Infatti sono stati decretati due nuovi finalisti: Simona e Perla (Mirko ha pianto di gioia). Resta da capire chi sarà il sesto e ultimo finalista. Ma per questo bisogna attendere la finale. Intanto il televoto è aperto. Si sfidano Letizia, Sergio e Greta.

L'incontro tra Alessio e Anita

I due, a inizio puntata, hanno avuto modo d'incontrarsi, parlarsi, abbracciarsi e baciarsi. Poi, su precisa domanda di Buonamici, Anita ha rivelato cosa pensano i genitori di Alessio Falsone. Una puntata, dunque, piuttosto movimentata ma molto improntata su eliminazioni, verdetti e televoti. Ed era logico che fosse così. Appuntamento a lunedì 25 marzo con la finalissima. Chi vincerà?