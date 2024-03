Grande Fratello, la semifinale. Secondo eliminato e quarto finalista: chi sono

Una puntata ricca, quella del Grande Fratello in onda tra giovedì 21 e venerdì 22 marzo. Il reality condotto da Alfonso Signorini sta volgendo al termine. Lunedì prossimo, infatti, si terrà la finalissima. Alle 23:30 c'è già il nome del primo eliminato. Ma non finisce qui, perché proseguendo durante la puntata si è scoperto sia il nome dell'altro eliminato sia quello del quarto finalista. Chi sono? Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Secondo eliminato e quarto finalista del GF

“Qualcuno questa sera dovrà abbandonare la Casa all’ultimo metro prima del traguardo. Davanti a voi ci sono 14 piramidali, solo uno ha la base nera. Chi lo pescherà andrà direttamente al televoto per l’eliminazione e poi dovrà scegliere il suo sfidante”, ha detto Signorini. Chi lo ha trovato? Sergio. “Però scusate, capisco che siete ansiosi, ma finché non ve lo dico non potete alzare i piramidali”, di nuovo il conduttore. Sergio quindi è il primo condannato al televoto flash per l’eliminazione e sceglie di sfidare Simona. I due hanno dovuto trovare, in 60 secondi, il nome del concorrente da portare al televoto. La scelta è ricaduta su Federico (anche Simona avrebbe preferito Letizia). Chi sarà eliminato e chi, invece, andrà in finale? Alle 23:20 Signorini apre il televoto flash.

Il risultato del televoto flash

"La tensione, uscire dalla Casa, vedere Roma di notte, i semafori.. sono emozionatissima", ha detto Simone. Anche Sergio e Federico sono molto agitati ed emozionati. Ma purtroppo per uno di loro l'esperienza finisce qui. Il primo salvo è Sergio. Il concorrente ringrazia tutti e torna in Casa. Rimangono Simona e Federico. "C'è una cosa che non sapete. Tra voi due, per volontà del pubblico, si nasconde l'eliminato ma anche il quarto finalista. Uno di voi non tornerà mai più nella Casa del Grande Fratello, l'altro ci tornerà nella gloria della finale". Arriva la busta finale, l'esito è il seguente: Simona è la quarta finalista, mentre Federico deve andare via.