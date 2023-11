Grande Fratello, riassunto 16esima puntata: nomination, televoto e sorprese per i concorrenti

Come di consueto, il Grande Fratello sorprende per la capacità di entrare nelle vite degli altri, anche se in maniera brusca e talvolta pressante. Non tutti riescono a parlare dei propri problemi, mentre altri raccontano fin troppo e si perdono in crisi esistenziali, tanto che Alfonso Signorini, nella 16esima puntata in onda su Canale 5 giovedì 2 novembre, decide di rimproverare i concorrenti più giovani per ricordargli che in quella Casa stanno vivendo un'avventura a cui molte persone vorrebbero prendere parte, pur non avendone la possibilità. Non solo la strapazzata del conduttore, ma anche tante sorprese: il messaggio della figlia di Rosy Chin e l'arrivo della fidanzata di Ciro Petrone, Federica. Anche Massimiliano Varrese inizia ad aprirsi con il pubblico, raccontando il trauma che ha cambiato la sua vita. Ora vediamo insieme cosa è successo durante la diretta di Canale 5: dalla relazione tra Beatrice e Giuseppe alle offese di Giampiero Mughini.

I momenti salienti della puntata del 2 novembre del Grande Fratello 2023/2024

Fiordaliso contro i giovani concorrenti: la cantante si arrabbia con tutti i giovani della Casa perché mancano di spontaneità, si lasciano andare a emozioni negative e non si godono il viaggio. Fiordaliso si dice stufa ed è per questo che giudica il comportamento di tutti, a partire da Paolo Masella che resta in attesa di un passo da parte di Letizia, la quale a sua volta continua a pensare alla lettera del fidanzato. Il primo ammette di essere lui a volerla aspettare perché "ne vale la pena"; la seconda afferma che con Paolo sta bene e che prima di uscire prenderà una decisione netta. Signorini concorda con il suo pensiero: "Se non state bene dentro la casa uscite, non è che vi teniamo la pistola puntata alla testa."

Beatrice e Giuseppe: due blocchi sono dedicati alla coppia. Il primo riguarda le parole pronunciate da Garibaldi nella scorsa puntata, quando le ha dato della "cretina" e "giocatrice". Lei continua a ripetere di non avere parole per l'atteggiamento verso la sua persona, lui sostiene che lei non si sia mai scusata per quanto detto a sua madre durante un litigio. In realtà in quell'occasione si trattava di un modo di dire e Beatrice aveva pure chiesto scusa subito dopo. In un secondo momento Garibaldi viene chiamato nel Confessionale da Signorini e qui il giovane rivela di sentire la mancanza della Luzzi e di tenere molto a lei. La donna lo raggiunge e non manca l'occasione di fare una battuta contro Giuseppe prima di ammettere che tra loro la complicità c'è, ma mettergli il proprio cuore in mano non fa più per lei.

Giampiero Mughini offende due gieffine: l'uomo che dalla prima puntata in cui ha messo piede nella Casa è apprezzato da tutti, oggi viene riconsiderato da molti gieffini per le parole rivolte ad Angelica, con le quali lascia intendere che lei sia una "poco di buono". La donna ci resta male, malissimo, tanto che in diretta le scendono lacrime sul volto. Lui si dice allibito e offeso, perché non riesce a credere che Angelica, da lui adorata, possa pensare che volesse davvero dirle qualcosa di così negativo. Anche Beatrice si sente ferita da una frase di Mughini che riguarda i suoi figli e gli impone di non permettersi mai più di affermare una cosa del genere, altrimenti "parte lo schiaffo". Per fortuna i due si sono chiariti prima della puntata, mentre con Angelica il dibattito è ancora aperto. L'attrice però continua a ribadire: "Alex è imperdonabile, ha messo del veleno e falsità in una relazione difficile." In molti, al momento delle nomination votano Mughini, ma l'uomo si difende dicendosi offeso perché le sue intenzioni con la Baraldi erano buone.

Sorprese per Rosy e Ciro: dopo il periodo di crisi e aver raccontato a Signorini la storia d'amore che lo lega a Federica, Ciro riceve un regalo. La fidanzata è entrata nella Casa per abbracciarlo e dirgli di superare i suoi limiti: "Sono venuta qui per dirti che mi manchi, mi manchi nella nostra quotidianità. Sto a casa e ti guardo. Devi essere te stesso, ti vogliono bene tutti per il Ciro che sei. Tutta Napoli ti sostiene. Voglio che superi questa cosa, perché l'unico limite sei tu e non devi farti bloccare. Quanto hai desiderato essere qui? Non perdere di vista il nostro obiettivo. Devi superare i tuoi limiti, devi essere più forte."; essendo il compleanno di Rosy, la sua famiglia le invia un videomessaggio colmo di affetto, di buoni sentimenti (ma prima una padella e un uomo mascherato da halloween le fanno prendere un grosso spavento).

Nomination contro Beatrice: un video mostra alcuni gieffini mettersi d'accordo per votare l'attrice. Angelica e Paolo hanno insistito perché Alex la nominasse, per esempio. Cesara chiede ai concorrenti se conviene loro continuare a stare contro di lei, visto gli scarsi risultati. Prima di andare in pubblicità il conduttore dice: "Cesara fa benissimo il suo mestiere, ma se io fossi l’opinionista metterei immuni Grecia e Beatrice e vi farei scannare tra di voi." E indovinate chi salva alla fine? Proprio Grecia e Beatrice.

Giselda tra Mirko e Mauro Corona: Signorini mostra un video divertente in cui la concorrente rifiuta un bacio di Mirko e poi a Giselda viene fatto ascoltare un messaggio da parte di Corona, il quale le regala il suo ultimo libro che dovrebbe arrivare entro lunedì prossimo.

Il dolore di Massimiliano: l'attore racconta l'evento che gli ha cambiato la vita, l'omicidio dello zio Massimo mentre stava lavorando come buttafuori in discoteca. L'uomo si sente in colpa perché non aveva mantenuto la promessa di farlo lavorare per lui e pagarlo: se lo avesse fatto, probabilmente il suo idolo sarebbe ancora vivo.

Nomination

I preferiti della Casa sono Fiordaliso, Anita e Paolo, mentre Cesara salva Grecia e Beatrice, dichiarando: "Io non mi faccio condizionare da nessuno e quindi le rendo immuni". Insomma, dà retta alle parole di Signorini. Insieme ad Alex, sono al televoto Giampiero, Giuseppe, Angelica e Giselda. Lunedì sapremo chi sarà il prossimo eliminato della nuova stagione del Grande Fratello.