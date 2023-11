Grande Fratello, riassunto 22esima puntata: Angelica eliminata, Greta concorrente, nomination

Nel video in alto, il triangolo tra Beatrice, Giuseppe e Vittorio

Termina la 22esima puntata del Grande Fratello, che vede al centro della scena il triagolo tra Perla, Mirko e Greta. Mezza serata è infatti dedicata ai confronti e alle novità che riguardano i tre diretti interessati, l'altra metà invece si concentra su Rosy Chin e il suo difficile passato, Beatrice che non vuole stare con Giuseppe ed è sempre più vicina a Vittorio, suscitando così la gelosia di Garibaldi, e Angelica eliminata dopo il confronto con il fidanzato Rick, poco contento degli atteggiamenti della gieffina nelle ultime settimane ma sempre perdutamente innamorato di lei.

Il riassunto della puntata del 27 novembre del Grande Fratello

Il triangolo Perla-Mirko-Greta: la Rossetti arriva in studio per un confronto diretto con Perla in quanto non le sono piaciuti alcuni commenti da lei fatti nella Casa sulla sua persona, ma la gieffina le dice di non avere alcun problema con lei, perché a deluderla è stato Mirko con i suoi atteggiamenti passati. Al confronto con Mirko la situazione è un po' più animata, perché entrambi sono decisi a mettere un punto definitivo alla loro relazione: il primo crede che lei avesse già capito di non volerlo accanto a sé tre mesi fa, mentre lei lo colpevolizza per non aver mai preso le sue difese e vuole lasciarlo perché pensa che sia ancora innamorato di Perla (in realtà è evidente, ma se non lo capiscono i diretti interessati...). I due si lasciano, ma Greta tornerà come concorrente del Grande Fratello sabato prossimo.

Beatrice-Giuseppe-Vittorio: la Luzzi e Garibaldi sembrano essersi avvicinati grazie a un ballo appassionato dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, ma lei afferma di non provare più nulla per il gieffino, o almeno si esserne attratta molto meno rispetto all'inizio. Giuseppe dichiara che per lui l'attrice, in questo momento, è solo un'"inquilina della Casa". Eppure si mostra geloso quando Vittorio passa il tempo con la sua ex fiamma, tanto da piangere durante la settimana. Giuseppe ammette che la Luzzi gli ha parlato di Vittorio come di un secondo Jolly, ma lei non ci sta e vuole denunciarlo per diffamazione. Per Beatrice il modello è "una persona di altissimo livello”, mentre quest'ultimo dice di essersi "molto alleggerito" grazie alla gieffina, e poi aggiungere: "Avvicinarsi a qualcuno non vuol dire fare per forza quella roba lì".

Rosy Chin e il padre: la Chef parla del difficile rapporto con il "padre padrone" Corrado prima di incontrarlo, ma anche del fratello entrato in competizione con lei e di una madre fredda: vorrebbe solo sentirsi dire "ti voglio bene" e finalmente arriva l'occasione giusta. Un momento ricco di lacrime, commozione, gioia ma anche disagio.

Angelica eliminata dopo l'incontro con Rick: la gieffina prima nega di provare qualcosa per Mirko e poi rivede il fidanzato, questa volta deluso dagli atteggiamenti un po' troppo intimi - tipo il massaggino - tenuti con il giovane e che fuori vengono percepiti male: "Ci sono stato malissimo ma ho capito che senza te non riesco a stare". I due si dicono finalmente "ti amo" e poco dopo Angelica viene eliminata dal televoto.

Nomination

Va al televoto quasi tutta la casa: Vittorio, Alex, Anita, Beatrice, Fiordaliso, Giuseppe, Massimiliano, Paolo e Rosy. Nella puntata di sabato 2 dicembre i due più votati guadagneranno l’immunità.