Grande Fratello, riassunto 24esima puntata: nuovi ingressi, nomination e televoto

La nuova puntata del Grande Fratello porta con sé nuove emozioni e temi già affrontati in precedenza, tra cui il triangolo amoroso tra Perla, Greta e Mirko e la complicata situazione tra Beatrice e Giuseppe, alle prese con una nuova realtà negativa da affrontare. Uno dei momenti più inattesi della serata è senza dubbio l'incontro che porta Alex a lasciare definitivamente la Casa del reality show condotto da Alfonso Signorini. Si parla inoltre di una lite tra Luzzi e Grecia, del videomessaggio del padre di Paolo Masella e dell'ingresso di due nuovi concorrenti: Monia La Ferrera, ex fidanzata di Massimiliano Varrese, e il modello Federico Massaro. Vediamo insieme i momenti più salienti della puntata di lunedì 4 dicembre del Grande Fratello.

Il riassunto della puntata del 4 dicembre del Grande Fratello 2023/2024

Perla-Mirko-Greta: La Vatiero e Brunetti decidono di prendere le distanze l'uno dall'altro e dedicarsi solo a sé stessi. Con l'ingresso della Rossetti, la situazione nella Casa è diventata più pesante e difficile da gestire, quindi i due gieffini sentono il bisogno di allontanarsi. Cesara nota che prima dell'arrivo della tentatrice c'era una certa complicità tra questi ultimi e si chiede come mai, tolto l'ostacolo, abbiano deciso di non portare avanti la relazione. Per quanto riguarda l'amore, Mirko sente di dover ancora capire i sentimenti che prova per entrambe: con Perla ha vissuto una storia di 5 anni, ma potrebbe trattarsi solo di affetto, pur considerandola "casa"; con Greta ha sentito fin da subito una connessione fortissima, ma non riesce più a stimarla e a lasciarsi andare. Greta ammette di provare ancora qualcosa per Mirko e pensa che quest'ultimo senta lo stesso nei suoi confronti. Brunetti le dà ragione, ma ribadisce che certi suoi atteggiamenti gli hanno fatto molto male. Torneranno insieme? Entrambi non sanno dare una risposta certa a questa domanda. C'è da dire che quando Signorini mostra un video in cui Giuseppe fa un massaggio a Perla, nel salone Mirko non la prende benissimo e dice a bassa voce: "Questa è la mia difficoltà".

Alex si ritira: Dopo il commovente incontro con i figli, Ida e Noah, che non vedeva dall'8 settembre, Alex decide di lasciare il reality show per tornare a casa con la sua famiglia.

I due ingressi: Monia La Ferrara entra nella Casa mentre Massimiliano è freezato nel salone ad attendere l'arrivo di una nuova misteriosa concorrente. Lei è di fronte a lui, incredulo nel vederla lì. "È il destino che ci ha fatto incontrare di nuovo, poi ti spiegherò", gli dice. Lui commenta: "Sei sempre bellissima", e poi definisce gli autori (e Signorini) "malefici". I due non si vedevano da 13 anni, anche se in un secondo momento scopriamo che in realtà si sono incontrati poco prima che Massimiliano entrasse al Grande Fratello. Si erano lasciati quando Varrese ha vissuto quel periodo buio della sua vita, per quella promessa mancata che lo fa sentire in colpa tuttora; un momento talmente brutto da portarlo fino in Umbria, lontano da tutti, per chiudersi in un monastero; il secondo ingresso è quello di Federico Massaro, un giovane dal fisico scolpito che abbiamo visto per la prima volta nella vasca idromassaggio.

Beatrice-Giuseppe: tra i due, dopo l'incontro con il padre di Garibaldi, la situazione peggiora. L'attrice dà del "maschilista" al suo ex flirt e al papà per l'atteggiamento nei confronti della madre, ma Giuseppe non ci sta: "Stai facendo passare un messaggio negativo, non te lo permetto". Anche Massimiliano e Cesara pensano che Beatrice abbia ingigantito la situazione e alla fine la gieffina si scusa pubblicamente con il padre del concorrente.

Paolo Masella e il padre: Paolo riceve una bellissima lettera da Danilo, che da anni lotta contro il demone dell'alcolismo, ma il giovane romano ribadisce che alle parole devono seguire i fatti. Non solo lo invita ad allontanarsi dall'alcol, ma gli chiede di “essere pronto ad accettare un percorso da fare insieme".

Nomination e televoto

Ricordiamo che i preferiti del pubblico sono Vittorio e Beatrice, mentre quelli della casa sono Marco Maddaloni, Massimiliano e Paolo. Cesara invece rende immune Letizia. Vanno al televoto Anita, Sara, Mirko e Perla: chi dovrà abbandonare il Grande Fratello? La prossima puntata eliminatoria si terrà sabato 9 dicembre su Canale 5.