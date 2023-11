Grande Fratello, riassunto 18esima puntata: Mirko tra Greta e Perla, nomination e sorprese

Nella Casa del Grande Fratello non ci si annoia mai: nemmeno durante la 18esima puntata, in onda su Canale 5 giovedì 9 novembre, mancano sorprese, chiarimenti e battibecchi. La regina indiscussa è sempre Beatrice Luzzi, ma anche Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi oggi ottengono maggiore spazio rispetto alla scorsa puntata. D'altronde tra i due c'è ancora adesso una certa rivalità. Largo spazio anche alle sorprese per Fiordaliso e Vittorio e alle storie commoventi, come quella di Giampiero Mughini. Vediamo ora i momenti salienti della diretta di questa sera, fino a giungere al triangolo amoroso tra Mirko, Greta e Perla.

Il riassunto della puntata del 9 novembre del Grande Fratello 2023/2024

Le sorprese: Signorini apre la puntata mostrandoci tutti i fratelli di Fiordaliso, in particolare la sorella Cristina con la quale la gieffina era solita bere ogni mattina una tazzina di caffè. Non a caso nel Tugurio viene allestito un tavolo con due sedie e tazze. Quando entra nel luogo Cristina, assistiamo a un'esplosione di gioia: la cantante non aveva nemmeno passato il suo indirizzo alla produzione perché era convinta che non sarebbe mai andata a trovarla, e invece... La seconda sorpresa della serata è per Vittorio - visto dagli altri inquilini come troppo "distante", "noioso" e "pesante" - che incontra la madre e la abbraccia forte. Per fortuna Massimiliano, Beatrice e Giuseppe sembrano essere dalla sua parte, ma la madre cosa pensa? "Noi vorremmo che tu passassi con più serenità questo momento e avessi più fiducia in te stesso. Hai molti lati positivi che fai fatica a tirare fuori. Sei solare, sensibile, un ragazzo molto empatico. Sai anche ascoltare, ma vedo che ti arrovelli un po'. Ti fai un po' troppi problemi."

Massimiliano contro tutti e Garibaldi: il gieffino non capisce perché da quando si è avvicinato a Beatrice nessuno lo vota più tra i preferiti della Casa, mentre prima era sempre salvo grazie agli inquilini. Così si arrabbia durante una cena nella Casa e sbotta, prendendosela con tutti e dicendo che lo dovrebbero ringraziare per aver alleggerito l'atmosfera nel Loft migliorando il suo rapporto con la Luzzi. Fiordaliso sostiene che i giovani sono cresciuti e non gli devono nulla, mentre Varrese ribatte dicendo di esserci rimasto male per alcuni commenti negativi a lui rivolti. Pare inoltre che la rivalità con Garibaldi sia ancora alle stelle. Entrambi si provocano a vicenda e pensano che l'altro si sia avvicinato a Bea per restare in gioco. Qual è la verità? Intanto Giuseppe e la "Madre" - così la chiamano sui social - sono più uniti che mai: baci, abbracci, effusioni, perdite di sangue e aerei, destinati però a qualcun altro... La Luzzi crede che Giuseppe non stia giocando con lei e che una certa attrazione tra loro ci sia, mentre apprezza l'avvicinamento di Massimiliano e dice la sua sul motivo per cui all'inizio il gieffino le aveva dichiarato "guerra".

Mirko e Greta: si torna a parlare di quanto accaduto nella scorsa puntata del GF e della reazione di Angelica e Anita alle parole della Rossetti, arrivata nella Casa per dare della "gatta morta" alla Baraldi. Quest'ultima non comprende come sia possibile che si passi da un litigio al bacio nel tempo di uno schiocco di dita. Anche Paolo pensa che Greta sia infantile, come sostenuto da Anita nel confronto tra Greta e Angelica. C'è poi chi sostiene che l'ex tentatrice abbia fatto il teatrino per ottenere visibilità, ma Mirko non è d'accordo. Fiordaliso dice: "Vediamo la prossima 'gatta morta' chi sarà". "Non esiste che una donna se la prenda con un'altra donna, se me la prendo è con il mio uomo. Non c'entrano le ragazze che sono qui, non me le devono toccare. La prossima volta ci parlo io con Greta", afferma quest'ultima. Mirko dice che il sentimento nei confronti della fidanzata è forte, ma non può sapere ora se è la persona giusta, non finché è dentro la Casa. "È un rapporto immaturo perché è agli inizi e non lo stiamo vivendo", aggiunge il diretto interessato. Arriva poi un messaggio della Rossetti, dovuto alla scena in cui Angelica ci prova apposta con il suo fidanzato (gli balla alle spalle, gli tocca il petto). La ragazza chiede ad Angelica (e non solo) chi sia lei per giudicarla e dire che Mirko merita di meglio. "Mi state istigando, mi mandate frecciatine, fate battute sarcastiche. Non cedo, siete di una bassezza unica e ridicole. Mirko, ti prego, non cadere in questi giochetti, confido in te, e difendi la nostra relazione perché abbiamo una vita bellissima che ci aspetta fuori". Dal canto suo, la Baraldi non le manda a dire: "Continuerò a fare la 'gatta morta' con lui".

E Perla?: L'ex fidanzata di Mirko dice la sua sulla questione "Mirko-Greta" con un messaggio che riporta le seguenti parole: "Ha proprio ragione il Direttore Signorini. Non esistono più gli uomini di una volta che meritano le donne di oggi". "A volte è bello ricordarsi che il karma non perdona" è un secondo messaggio. Insomma, nulla di buono: il primo è una critica all'uomo; il secondo, a detta di Cesara Buonamici, si riferirebbe alla gelosia provata da Greta nella scorsa puntata, la stessa sentita da Perla quando Mirko l'aveva lasciata per la tentatrice. Lui però non concorda e pensa che quanto detto dall'opinionista non c'entri nulla con il significato del post.

Giampiero Mughini e il padre: il gieffino racconta il rapporto difficile con il papà e il suo più grande rimorso legato alla figura paterna. Un momento di grande commozione per tutti, anche visto la reazione di Mughini al video mostrato da Signorini e alla foto del padre.

Letizia e Paolo: i due si sono avvicinati nei giorni scorsi, ma c'è già aria di crisi. Lui è preso, ma capisce il fatto che lei voglia andarci piano. "Non voglio essere opprimente, mi dà fastidio che si imbarazzi con me, non che stia con gli altri. Posso migliorarmi con lei, l'ho scelta perché mi dà ciò che mi manca". Lei afferma: "Bisogna avere la calma e serenità di vivere questo rapporto con la più sincera emozione, passione che ci possa essere. Siamo molto diversi caratterialmente, riusciamo a compensarci. Nella situazione in Casa a volte mi sento appesantita, ma non è lui a rendermi pesante. Non riesco ad essere giocosa perché ho paura di dargli fastidio. È una gelosia normale di un ragazzo di 25 anni che accetto e comprendo. Ne abbiamo parlato più volte."

Nomination

I preferiti della Casa sono Vittorio, Anita, Alex e Beatrice, mentre Cesara salva Massimiliano Varrese (e dopo il pippone fatto dall'attore a inizio puntata la scelta non sorprende affatto). Sono al televoto Ciro Petrone, Giuseppe Garibaldi e Jill Cooper. La prossima puntata, lo ricordiamo, sarà eliminatoria.