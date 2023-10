"Non dovrebbero trasmettere Uomini e Donne", ma adesso è una corteggiatrice: di chi si tratta

Verba volant, screenshot manent. Era più o meno così il detto latino? Ne sa qualcosa una corteggiatrice di Uomini e Donne, il talk dei sentimenti condotto da Maria De Filippi su Canale 5 (e sempre con ottimi ascolti). Già da qualche settimana, ormai, è cominciata una nuova edizione e il pubblico ha potuto conoscere i nuovi tronisti. Tra loro c'è Brando, 22 anni, originario di Treviso. Tra le ragazze scese per corteggiarlo, invece, ce n'è una di cui si sta parlando in queste ore per un motivo che, se fosse confermato, non le gioverebbe minimamente.

Come riportato dal popolare sito Trash Italiano, infatti, la ragazza in passato si sarebbe scagliata contro Uomini e Donne. Proprio così, contro il programma tv a cui sta partecipando lei stessa, adesso. Era il 19 marzo 2021, quando Beatriz D'Orsi rilanciava un articolo del Corriere della Sera che titolava: "Giornata nazionale delle vittime del Covid. Saltano 'Uomini e Donne' e 'Amici'" e a corredo una foto della presentatrice. Quindi Beatriz aveva commentato: "Sarebbe giusto se non trasmettessero questi programmi in rispetto dell'intelligenza. Poi, a quel punto qualche cervello si potrebbe recuperare".



La reazione del web





Attualmente il post, che era stato pubblicato su Facebook, non è più visibile. Che lo abbia cancellato? Un'utente, Elena, non ha dubbi: "Hai cancellato questo post del 19 marzo 2021 ma tutto il web ha gli screen. Manca poco Beatriz e sei fuori", le ha scritto sotto ad un post del 20 marzo 2021, aggiungendo lo screenshot. Anche la pagina VeryInutilPeople - 314mila follower su Instagram - ha rilanciato lo screen, ironizzando: "Tagga un'amica più coerente..". I commenti? "Da segnalare al programma per godersi la figura di mer**", "Cosa non si fa per i soldi", "Non guardo il programma, ma non vorrei perdermi la reazione di Queen Mary".

Insomma, una figuraccia. Che la ragazza abbia cambiato idea nel corso degli anni? Anche questo non è da escludere. Chissà se ci sarà modo di parlare di questo episodio durante una delle prosssime puntate che, si ricorda, non sono in diretta, bensì vengono registrate. Al momento non risulta alcun commento nè da parte degli autori della trasmissione nè de parte della diretta interessata.