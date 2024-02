Sanremo 2024, i vestiti di Fiorello al Festival

Dopo quattro serate di Viva Rai2! Viva Sanremo! e svariate incursioni nelle seguitissime dirette scandite da risate e polemiche, stasera per la finale di Sanremo 2024 Fiorello lascia il suo Aristonello per entrare al teatro Ariston da conduttore di Sanremo 2024 accanto al suo grande amico Amadeus. Il ruolo, lo showman, lo conosce ormai alla perfezione, maestro com'è dell'improvvisazione che non può non coinvolgere, della battuta che non lascia scampo alla risata, di un modo di fare intrattenimento così lontano dagli schemi da essere irripetibile se non da lui stesso. Sul palco più attraente dell'anno Fiore ci è già stato e ogni volta è stato capace di entusiasmare il pubblico, ma anche di confermare la cura dedicata all'immagine che vuole smoking impeccabili quando stravaganti costumi non servono per la riuscita di sketch e siparietti. Di chi sono i vestiti indossati stasera per la finale? I dettagli per individuare lo stilista che li ha pensati non mancano già prima del suo ingresso in scena.

I vestiti di Fiorello a Sanremo 2024

Abituati a vederlo ogni mattina nel suo show mattutino con cappelli e giacche coloratissime, stasera i telespettatori lo troveranno sul palco della finale di Sanremo con indosso gli abiti firmati Giorgio Armani. Allo stilista piacentino lo showman è legato da anni: suoi sono stati gli smoking indossati nelle precedenti edizioni di Sanremo e della linea Emporio Armani è stato il look scelto per le foto di rito precedenti all'inizio del Festival. Una certezza che, anche in questa occasione, ribadisce la fiducia verso un protagonista della moda che non ha bisogno di aggettivi.