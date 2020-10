Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 20 ottobre: ecco la mappa dei nuovi focolai

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi martedì 20 ottobre 2020 conferma il preoccupante trend in costante aumento del numero dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 che hanno portato il numero dei pazienti Covid a oltre quota 134mila attualmente positivi, livelli mai raggiunti durante la prima ondata.

Coronavirus, raddoppiati i contagi

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri lunedì 19 ottobre registrava 9.338 casi su 98.862 tamponi: i casi testati sono appena 65.824 e uno su sette ha confermato la positività. Il tasso di positività rispetto ai tamponi effettuati è ufficialmene decollato: solo guardando ai risultati del lunedì questa settimana si registra il 9.4% rispetto al 5.4% della scorsa settimana e al 2.4% di un mese fa. Per fare un confronto lunedì scorso, sempre con meno tamponi della media (allora furono 85mila) i casi erano 4.619, quindi nell'arco di una settimana c'è stato un raddoppio secco. La regione con più casi ieri era la Lombardia (+1.687), seguita da Campania (1.593), Toscana (986), Lazio (939) e Piemonte (933).

Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 20 ottobre 2020​​

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

In Campania scatta il coprifuoco: il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha spiegato di aver chiesto alla Protezione civile 600 medici e 800 infermieri: "Ne arriveranno 50 medici e 100 infermieri". Il problema non sarebbe quindi quello dei posti letto - attivati sulla base delle esigenze - ma il personale limitato: "Per garantire i turni nei posti Covid bisogna eliminare le prestazioni non essenziali" ha spiegato il governatore che osserva come la maggior parte dei contagi avviene in famiglia, negli assembramenti notturni e nelle scuole, soprattutto nelle ultime classi delle superiori.

Qui di seguito le altre regioni.

Rallenta la curva dei contagi in Veneto, che registra comunque 490 casi in più nelle ultime 24 ore, per un dato complessivo di 36.843 infetti dall'inizio dell'epidemia. Sale però bruscamente il numero dei morti, 2.268, 13 più di ieri. Continuano a salire anche i ricoveri negli ospedali: nei reparti non critici sono oggi 537 i degenti (+41), e aumentano i pazienti nelle terapie intensive, 61 (+9), dei quali 50 positivi. I soggetti in isolamento fiduciario sono 13.185 (+124), dei quali 5.179 positivi.

In Basilicata si registrano 33 nuovi casi positivi, di cui 16 riguardano residenti in Puglia e lì in isolamento, a fronte dei 1.115 tamponi. Nella giornata di ieri sono guarite due persone. Attualmente i lucani positivi sono 610 e di questi 558 si trovano in isolamento domiciliare. Sono 52 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, una sola in Terapia Intensiva

Ecco infine le ultime notizie sulla pandemia raccolte nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, le ultime notizie

È di 41 anni l'età media dei casi risultati positivi a Covid-19 negli ultimi 30 giorni in Italia. Nel 51,9% dei casi si tratta di uomini e solo nel 10,9% dei casi di persone over 70. È quanto emerge dall'aggiornamento pubblicato dall'Istituto superiore di sanità, secondo cui in oltre il 60% dei casi si tratti di soggetti asintomatici o paucisintomatici, dato che sale ben oltre il 75% nel caso dei bambini e ragazzi da 0 a 19 anni. Infine, sono 3.600 i casi positivi registrati negli ultimi 30 giorni fra gli operatori sanitari, su un totale di 106.705, con 29.736 guariti e 731 decessi.