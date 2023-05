La regina Carlotta, Alicia Keys omaggia la serie con una versione (romanticissima) di "If I Ain't Got You"

La storia d'amore tra la regina Carlotta e re Giorgio III, raccontata nello spin-off di Bridgerton, La regina Carlotta ha emozionato tutti con un racconto onesto e concreto di cosa significa stare davvero insieme a qualcuno, nonostante le difficoltà. E dopo l'uscita su Netflix de La regina Carlotta a voler omaggiare questo amore e la serie stessa è stata la cantante Alicia Keys che ha deciso di fare un regalo ai suoi fan e a quelli della nuova serie di Shonda Rhimes con una nuova e romanticissima versione del suo brano, ormai ventennale, If I Ain't Got You registrato con un'orchestra speciale e pronto, anch'esso, ad entrare nel cuore di tutti come la storia d'amore tra Carlotta e Giorgio.

La regina Carlotta: il nuovo video di If I Ain't Got You per Netflix

Proprio in occasione del debutto de La regina Carlotta su Netflix, Alicia Keys, insieme a Shonda Rhimes ha deciso di realizzare un video musicale molto speciale dove reinterpreta uno dei suoi più grandi successi, If I Ain’t Got You, registrato insieme a un'orchestra di 74 musicisti provenienti da tutto il mondo con tanto di abiti presi in prestito proprio dal set de La regina Carlotta.

A dirigere il video è stata Diane Martel, la stessa direttrice artistica del video originale di If I Ain't Got You e proprio questa canzone è all'interno della colonna sonora della serie scritta da Shonda Rhimes e nello specifico è presente nell'episodio tre intitolato Giorni pari. Nella serie, infatti, sulle note di questa canzone vediamo la regina Carlotta e suo marito re Giorgio III ballare insieme nel ballo ufficiale organizzato da Lord e Lady Danbury. È uno dei momenti più significativi della storia in quanto, proprio grazie a questo ballo, si dà il via a una nuova fase della società inglese dove sia i sudditi bianchi che quelli di colore, si integrano per la prima volta.