Belen dimagrita sette chili, parlano gli amici: cosa c'è davvero dietro alla storia con Elio

Al momento Belen Rodriguez non ha alcuna intenzione di rilasciare interviste o dichiarazioni: le storie e i post social, tornati ad essere parte integrante della sua quotidianità dopo una lunga assenza, riportano solo frammenti delle sue giornate che sembrano scorrere serene tra gite fuori porta con il nuovo compagno Elio Lorenzoni e coccole riservate alla figlia Luna Marì. Ma dietro i sorrisi dispensati ai follower c'è chi assicura si celi dell'altro.

A raccontare qualche dettaglio sul delicato momento privato della showgirl, avvistata in una clinica durante il suo silenzio social, è il settimanale Oggi che riporta la versione delle persone a lei vicine. "Cosa sta succedendo a Belen?" si legge nella rubrica di Alberto Dandolo: "Persone vicine alla showgirl, che per sua ammissione dimagrita di sette chili, parlano di una profonda fragilità emotiva dovuta alla crescente pressione mediatica. Ma, soprattutto, alla separazione da Stefano De Martino a causa dei presunti ripetuti tradimenti di lui" come cause del malessere di cui si è tanto parlato nell'ultimo periodo. E mentre l'ex ballerino nega ogni infedeltà (lo ha fatto anche nell'intervista a Belve) e mantiene grande riserbo sulle cause della fine del suo matrimonio, Belen pare non riesca a metabolizzare tutto ciò, "rifugiandosi in una nuova storia che sa tanto di rivalsa e di orgoglio ferito più che di autentico amore".

Intanto Belen accanto ad Elio si mostra serena senza negarsi ai fotografi per le vie di Milano, intenzionata a vivere, almeno per ora, lontana dal mondo dello spettacolo.