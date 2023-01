Chiara Ferragni, le prime foto con le colleghe di Sanremo 2023 fanno il pieno di like: "Un grande gruppo"

Arrivano le prime foto ufficiali di Sanremo 2023. A pubblicarle? Non poteva che essere Chiara Ferragni, una delle grandi protagoniste di questa nuova edizione del Festival della canzone italiana che andrà in onda, su Rai 1, dal 7 all'11 febbraio. Co-conduttrice nella prima e ultima serata dello show, la moglie di Fedez ha mostrato come lei e le sue copagne di avventura, Francesca Fagnani, Chiara Francini e Paola Enogu, assente durante il servizio fotografico, sembrano avere già legato molto apparendo più unite che mai.

Un gruppo di donne che sembra aver convinto pienamente il pubblico che non vede l'ora di vederle sul palco dell'Ariston al fianco di Amadeus e del suo braccio destro Gianni Morandi. "Che meraviglia", "Che bel gruppo", "Grazie a tutte voi a nome di ogni donna che non ha voce" sono sono alcuni dei commenti al post della Ferragni.

Chiara, infatti, con un signature look tra il sexy e l'aggressive con tanto di rossetto rosso scuro, uno smokey eye e una coda bassa si è mostrata emozionata e felicissima di apparire al fianco delle altre donne che condurranno il Festival insieme a lei. L'imprenditrice digitale, che aveva già annunciato che oggi sarebbe stata una giornata molto importante per lei, in una storia Instagram di questa mattina, ci ha finalmente svelato di cosa si trattasse, cioè del primo servizio fotografico di gruppo di Sanremo 2023.

Un momento importantissimo per conoscere di persona l'intero cast della kermesse canora più attesa dagli italiani e per entrare nel vivo dell'atmosfera di Sanremo con un po' meno preoccupazioni. Pochi giorni fa, infatti, Chiara aveva ammesso di essere molto in ansia per questa sua performance televisiva chiedendo consiglio ai fan su come fare per affrontare al meglio quest'avventura. In tanti le avevano consigliato di essere semplicemente se stessa e così Chiara, che nelle foto appare sorridente e più tranquilla del previsto, sembra proprio averli presi alla lettera e aver allontanato ogni briciolo di paura.

"Noi siamo pronti per Sanremo, e voi?" sono le parole di Chiara che accompagnano gli scatti che hanno preso, con forza, il posto di tutte le polemiche a lei rivolte sul cachet devoluto in beneficenza.