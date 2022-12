Chiara Nasti risponde a chi la definisce una cattiva mamma: "Siete il nulla mischiato col niente"

Chiara Nasti è diventata mamma da appena venti giorni e dal momento in cui ha partorito è stata vittima di numerosissime critiche da parte di tanti haters che non sembrano apprezzare il modo in cui abbia scelto di crescere il suo bambino, Thiago. La 23enne, tra le influencer italiane più seguite e spesso al centro di polemiche, è stata, infatti, definita più e più volte una "pseudo mamma" che usa il figlio per monetizzare ma lei, nonostante tutto questo odio nei suoi confronti, ha deciso di continuare a vivere la vita e a prendersi cura del suo piccolino come vuole senza farsi scalfire dagli attacchi social dei suoi odiatori.

La Nasti, infatti, ormai è mamma a tempo pieno e ha scelto di dedicare tutto il suo tempo al piccolo Thiago che è già diventato una star dei social, proprio come lei. Tra servizi fotografici da vero divo, poppate in diretta social, feste a tema, una carriera nel mondo del calcio, come papà Mattia Zaccagni, già scritta e tanto altro ancora, Thiago è già un influencer e, se tante mamme non hanno apprezzato questa sovraesposizione del bimbo sui social, Chiara sembra avere le idee chiare, fare tutto di testa sua, che piaccia o meno.

La Nasti, infatti, a chi le ha chiesto come sta vivendo le critiche di chi la considera una cattiva mamma, ha risposto: "Ma sinceramente dedico tutto il tempo a mio figlio - ha dichiarato Chiara -. E ora ho davvero zero tempo me lo toglie tutto nonostante comunque potrei permettermi un aiuto per ora non ne voglio neanche sapere. So che mamma sono quindi nulla mi tocca, poi quello che conta è solo la mia famiglia e il resto (come dico sempre) il nulla mischiato col niente".

E, nonostante le critiche, Chiara non vede l'ora di diventare mamma bis, ma adesso, prima il matrimonio.