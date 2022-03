Fedez è stato operato

Fedez operato all'ospedale San Raffaele di Milano. L'intervento sarebbe avvenuto nella giornata di ieri, già definita particolarmente "importante" dal rapper stesso, che però aveva preferito non specificarne le ragioni. Al momento però non si hanno altre informazioni. Lo stesso rapper non ha riferito, per questioni di riservatezza, quale malattia abbia e a quale tipo di intervento sarebbe stato sottoposto. Nessuna notizia sull'esito dell'intervento.

Nessuna nota ufficiale da parte di Fedez in merito, né da parte di Chiara Ferragni, che proprio come il marito ha scelto la strada della riservatezza anche sui social network. Come riferisce il Corriere della sera, i prossimi giorni saranno fondamentali per il 32enne al fine di definire la migliore terapia possibile per il suo problema di salute. Già lui stesso aveva parlato di un percorso di cure da affrontare nelle prossime settimane. Proprio oggi si celebra il compleanno di Vittoria, un anno, la seconda figlia della coppia dopo Leone, 4.

Fedez e la malattia

Fedez ha sconvolto i suoi fan e il mondo dello spettacolo comunicando, venerdì scorso, di aver scoperto di essere malato. "Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, il che comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui mi sento di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli e che mi sentirò di raccontare in futuro", queste le parole con cui aveva scelto di iniziare il suo discorso su Instagram.

Sempre su Instagram, dopo giorni di giustificata assenza, ecco che prima fa gli auguri al suo amore Leone, il primo figlio avuto con Chiara Ferragni, e poi lunedì 21 marzo annuncia che il giorno dopo, il 22 marzo cioè ieri, per lui sarebbe stato un giorno importante.

Fedez quando parlò della sclerosi multipla

Fedez due anni fa è stato ospite di Peter Gomez nel programma La confessione, sul Nove. In quell'occasione parlò della sua vita, della rottura con J-Ax e Rovazzi, dei problemi di salute di Leone e poi di una scoperta allarmante individuata con una risonanza magnetica: "Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, che è una piccola cicatrice bianca. Devo stare sotto controllo perché è una sindrome radiologicamente verificata. La demielinizzazione è quella che avviene quando hai la sclerosi multipla. Questa cosa può essere, come no, che si tramuti in sclerosi".

La lettera di Vittorio Feltri a Fedez: "Fregatene della malattia, io ho il cancro"

Con una lettera-editoriale su Libero Vittorio Feltri aveva espresso tutta la sua vicinanza al rapper. Per empatizzare ha raccontato anche della sua esperienza personale: ha il cancro, ma non ci pensa, anzi se ne "sbatte i cogl**ni" e lo stesso, secondo lui, dovrebbe fare Federico. "Non deprimerti", "i malanni fanno parte della natura", e poi la chiusa finale della lettera di Feltri che a suo modo è un inno alla vita: "non sono capace di consolarti, caro Fedez, però ti segnalo che io del mio tumore me ne sbatto i cogli*ni. Brutta frase, ma vera".