Ida Platano e Alessandro Vicinanza si sposano? Tutta la verità in un indizio social

Era lo scorso novembre quando Ida Platano e Alessandro Vicinanza lasciavano lo studio di Uomini e Donne dopo quell'infinito triangolo amoroso con l'ex storico di Ida, Riccardo Guarnieri, che aveva tenuto in piedi il programma per mesi e mesi. Quel 23 novembre, però, Ida e Alessandro avevano preso una decisione importante, quella di provare a vivere l'amore senza più drammi portandolo nella vita reale e fuori da uno studio pieno di riflettori e voci pronte a giudicare. Dopo qualche mese da quella scelta a che punto si trovano i due? Quanto si è evoluta la loro relazione? Sembra proprio che Ida e Alessandro stiano vivendo un periodo idilliaco fatto di quotidianità, viaggi insieme, come quello a Miami dove i due sono apparsi più innamorati che mai e continui gesti d'amore che postano, regolarmente, sui loro profili social.

Oggi, però, Ida Platano ha lanciano un indizio molto forte su Instagram che tutti i fan, e non, dell'ex dama non hanno potuto non notare. Un indizio che ha subito fatto pensare che Ida e Alessandro siano prossimi al matrimonio. La parrucchiera siciliana, infatti, ha prima pubblicato una storia dove si mostra, innamoratissima, insieme al suo Alessandro con una dedica dolcissima : "Mi lasci addosso dei sorrisi che io potrei andarci in giro e il cielo me li invidierebbe" e poi ha postato l'immagine di quelle he sembrano due fedi, o perlomeno, due fedine di fidanzamento con tanto di Ti sposerò perché di Eros Ramazzotti di sottofondo. Un oggetto e una canzone che sembra quasi impossibile non associare alla voglia dei due di dirsi "sì".

Cosa ne penserà Riccardo di questa notizia? Sicuramente non ne sarà felice dato che, in passato, era stato lui stesso a chiedere a Ida di sposarlo, matrimonio poi mai andato in porto. Ma considerando come i due si sono lasciati dopo l'uscita di Ida e Alessandro, mano nella mano, dal dating show di Maria De Filippi, siamo certi che non prenderà molto bene la notizia, qualora dovesse essere vera.

Per ora non ci resta che fantasticare su questo matrimonio dato che Ida non ha confermato se si tratti di verità o solo di una provocazione.

Ida e Alessandro stanno fingendo il loro amore?

Negli ultimi giorni è iniziata a girare sui social la voce che Ida e Alessandro stiano fingendo di stare davvero insieme. Si è parlato, infatti, del fatto che i due non si bacerebbero più nelle stories Instagram che fanno insieme o nelle foto che pubblicano e c'è chi dice che i due stiano portando avanti l'immagine di coppia perfetta solo per attenzione mediatica. Per ora i due non hanno ancora affrontato la questione. Sarà davvero così?