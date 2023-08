Maria Elena Boschi incinta? La foto con Giulio Berruti scatena il gossip

Maria Elena Boschi è incinta? La domanda compare sulla copertina dell'ultimo numero del settimanale Gente a corredo di una foto che mostra Giulio Berruti, attore compagno della deputata, mentre premurosamente le accarezza la pancia in un momento di relax in barca a Formentera. Il magazine ironizza anche sul nome dell'eventuale bebè: "Lo chiameranno Matteo" si legge, dettaglio che fa riferimento a Renzi, fondatore del partito Italia Viva di cui Boschi è capogruppo alla Camera.

Da parte di Maria Elena Boschi e Giulio Berruti non è arrivato alcun commento sulla sospetta gravidanza che, come tale, al momento resta nel recinto delle indiscrezioni. Tuttavia, proprio di recente la coppia ha ammesso di desiderare molto dei figli. "Veniamo da due famiglie semplici e molto unite, fatte di persone che hanno lavorato una vita", ha raccontato l'attore nella prima intervista rilasciata insieme alla fidanzata. Dello stesso parere Maria Elena Boschi: "Condividiamo un'idea di famiglia che è anche una squadra, in cui c'è complicità. Già ci sentiamo una famiglia in effetti. Volete sapere se pensiamo a dei figli? Sì, vorremmo dei figli. Anche se per ora siamo molto richiesti come zii".

42 anni lei, 38 lui, i due fanno coppia da tre anni. Vivono insieme ma durante la settimana si vedono poco per via dei rispettivi impegni lavorativi. Il fine settimana, però, lo trascorrono dedicandosi alle loro passioni: la lirica e l'arte da una parte gli sport dall'altra. "Mi ha costretta a sciare e ad avvicinarmi agli sport estremi", ha raccontato Maria Elena Boschi. Le nozze sono in programma, ma al momento nessuno dei due ha avanzato la proposta... E chissà se la fatidica domanda non sia già nell'aria...