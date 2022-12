Stefano De Martino su Emma Marrone: "Ci sentiamo spesso, sono legatissimo a lei"

Stefano De Martino ed Emma Marrone hanno intrapreso strade diverse sia dal punto di vista professionale che privato. I tempi in cui erano concorrenti ad Amici di Maria De Filippi e fidanzati, infatti, sono passati ormai da molto ma i due sembrano proprio aver mantenuto un rapporto bellissimo basato su una profonda stima reciproca e grande affetto. Stefano e Emma, dopotutto, hanno condiviso quattro anno di amore e gli esordi nelle loro carriere e dimenticare momenti così importanti della propria vita è impossibile.

Oggi Stefano non è più un ballerino ma un volto tv tra i più amati, Emma, invece, è diventata una delle più apprezzate cantanti a livello nazionale e ha da poco intrapreso anche la carriera da attrice. Non più fidanzati ma buoni amici e, soprattutto, persone accomunate da un legame molto profondo. A parlare del loro rapporto, infatti, è stato lo stesso Stefano che, in occasione del nuovo programma La conferenza stampa è tornato a parlare della sua ex fidanzata prima di Belen Rodriguez. Tra una domanda su Belen e l'altra c'è anche chi ha voluto sapere in che rapporti è Stefano, oggi, con la sua ex Emma e lui lo ha fatto così.

"(Io e Emma) Insieme abbiamo cominciato un’avventura televisiva che è stata per tutti e due l’inizio di una nuova vita molto diversa - ha dichiarato Stefano -. Quindi sono molto legato a lei e ci sentiamo spesso. Abbiamo davvero un bel rapporto".

Un po' di tempo fa, la stessa Marrone aveva parlato di Stefano usando parole molto belle nei suoi confronti: "Avevamo creato un pezzettino magico nel nostro privato, eravamo felici così e non avevamo bisogno di nient’altro. […] Ho pianto quando ci siamo lasciati? Sì, penso sia normale piangere se una relazione viene chiusa. Il nostro sentimento era vero".

Ora, però, i due vivono due vite separate, anche se non hanno smesso di essere da supporto l'uno per l'altra. Stefano è tornato con Belen, madre di suo figlio Santiago e di Luna Marì avuta con Antonino Spinalbese e Emma è nel picco più alto della sua carriera. Forse, era così che dovevano andare le cose.