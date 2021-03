Tutti i film candidati agli Oscar 2021 che si possono vedere in streaming

Sono stati annunciati i film candidati agli Oscar 2021, che la sera del 25 aprile si contenderanno le ambitissime statuette dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Scorrendo la lista dei titoli candidati ai premi, si nota come - a differenza degli anni "normali" - la pandemia in corso ha portato già in streaming molti film e documentari: una piccolissima buona notizia che in qualche modo può consolare i cinefili che da un anno sono quasi del tutto impossibilitati a recarsi nelle sale cinematografiche.

In attesa di sapere chi vincerà i premi, ecco quindi l'elenco di tutti i film candidati agli Oscar 2021 che si possono vedere sulle principali piattaforme di streaming.

Mank

La Hollywood degli anni '30 è rivalutata attraverso gli occhi e la graffiante ironia dello sceneggiatore alcolista Herman J. Mankiewicz mentre termina "Quarto potere". Diretto da David Fincher, con Gary Oldman, Amanda Seyfried e Charles Dance.

Candidature: miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista (Oldman), miglior attrice non protagonista (Seyfried), miglior fotografia, miglior colonna sonora originale, miglior sonoro, migliori costumi, miglior trucco e acconciatura, miglior scenografia.

Dove vederlo: Netflix

Nomadland

Nomadland è incentrato sulla storia di Fern che, dopo il collasso economico di una città aziendale nel Nevada rurale, carica i bagagli sul proprio furgone e si mette in strada alla ricerca di una vita fuori dalla società convenzionale, come una nomade moderna.

Candidature: film, regia, attrice protagonista (Frances McDormand), sceneggiatura non originale, fotografia, montaggio.

Dove vederlo: Star Disney+ (data di uscita, trailer, cast in questo approfondimento).

Sound of Metal

Il batterista metal Ruben comincia a perdere l'udito. Un medico gli dice che peggiorerà e lui crede che la sua carriera e la sua vita siano finite. La fidanzata Lou porta l'ex tossico in un centro di riabilitazione per sordi, sperando di evitargli una ricaduta e di aiutarlo ad adattarsi alla nuova vita. Dopo essere stato accolto, Ruben deve scegliere tra la nuova normalità e la vita che conosceva.

Candidature: film, attore protagonista (Riz Ahmed), attore non protagonista (Paul Raci), sceneggiatura originale, montaggio, sonoro.

Dove vederlo: Amazon Prime Video (approfondimento)

Il Processo ai Chicago 7

Quella che doveva essere una protesta pacifica si trasforma in un violento scontro con la polizia, dando luogo a uno dei più celebri processi della storia.

Candidature: film, attore non protagonista (Sacha Baron Cohen), sceneggiatura originale, fotografia, montaggio, canzone originale (Hear my voice).

Dove vederlo: Netflix

Ma Rainey's Black Bottom

Chicago, 1927: gli animi si scaldano in uno studio musicale quando l'impavida e agguerrita cantante blues Ma Rainey raggiunge la band per una sessione di registrazione.

Candidature: attrice protagonista (Viola Davis), attore protagonista (Chadwick Boseman), costumi, trucco e acconciatura, scenografia.

Dove vederlo: Netflix

Pieces of a Woman

Uno straziante parto in casa ha profonde ripercussioni emotive su una donna, che si isola dal compagno e dalla famiglia in un abisso di dolore.

Candidature: attrice protagonista (Vanessa Kirby),

Dove vederlo: Netflix

Borat - Seguito di film cinema

Il seguito del primo indimenticabile Borat, che rese universalmente famoso l'attore e autore comico Sacha Baron Cohen. Borat/Cohen si ritrova a viaggiare per gli States del 2020, tra seguaci di Trump e negazionisti del Covid, cercando di consegnare una ragazza a qualcuno dello staff dell'ex presidente.

Candidature: attrice non protagonista (Maria Bakalova), sceneggiatura non originale.

Dove vederlo: Amazon Prime Video

Elegia Americana

Una telefonata costringe uno studente di Yale a tornare nella sua cittadina in Ohio, dove riflette sulla storia familiare di tre generazioni e sul suo stesso futuro.

Candidature: attrice non protagonista (Glenn Close), trucco e acconciatura.

Dove vederlo: Netflix

One night in Miami

Il racconto immaginario di una notte incredibile in cui le icone Muhammad Alì (Eli Goree), Malcolm X (Kingsley Ben-Adir), Sam Cooke (Leslie Odom Jr.) e Jim Brown (Aldis Hodge) si riuniscono per discutere del proprio ruolo nel movimento per i diritti civili e nella rivoluzione culturale degli anni '60.

Candidature: attore non protagonista (Odom), sceneggiatura non originale, canzone originale (Speak now).

Dove vederlo: Amazon Prime Video

La tigre bianca

L'ambizioso autista di una ricca famiglia indiana sfugge con l'astuzia alla povertà e diventa imprenditore.

Candidatura: sceneggiatura non originale

Dove vederlo: Netflix

Notizie dal mondo

Un veterano della guerra civile (Tom Hanks) che legge le notizie di città in città affronta un pericoloso viaggio attraverso il Texas per portare un'orfana in una nuova casa.

Candidature: fotografia, colonna sonora originale, sonoro, scenografia.

Dove vederlo: Netflix

Onward

La divertente e commovente storia di due fratelli elfi che cercano di incontrare per l'ultima volta il loro padre morto anni prima.

Candidatura: film d'animazione.

Dove vederlo: Disney+

Over the Moon

Spinta dal ricordo della madre, l'intraprendente Fei Fei vuole dimostrare l'esistenza della leggendaria dea della Luna e costruisce un razzo che la porterà sul satellite.

Candidature: film d'animazione

Dove vederlo: Netflix

Soul

Joe, direttore di una banda musicale delle scuole medie, sogna di suonare in un prestigioso locale di New York. Dopo 20 anni di tentativi, finalmente riesce a ottenere una serata. Tuttavia, un colpo di scena rovina i suoi piani...

Candidature: film d'animazione, colonna sonora originale, sonoro,

Dove vederlo: Disney+

Wolfwalkers

Un'apprendista cacciatrice si reca in Irlanda con suo padre per eliminare gli ultimi lupi. Ma tutto cambia quando fa amicizia con un'altra giovane

Candidatura: film d'animazione.

Dove vederlo: Apple Tv+

La tana

Una giovane coniglietta vuole scavare la tana dei propri sogni, nonostante non sappia come fare. Piuttosto che rivelare ai vicini i suoi difetti, scava da sola, mettendosi nei guai.

Candidatura: miglior cortometraggio animato.

Dove vederlo: Disney+

Se succede qualcosa, vi voglio bene

All'indomani di una tragica sparatoria in una scuola, due genitori in lutto piangono la perdita della figlia e affrontano il vuoto emotivo che li attanaglia.

Candidatura: miglior cortometraggio animato.

Dove vederlo: Netflix

Crip Camp: disabilità rivoluzionarie

Un innovativo campo estivo galvanizza un gruppo di adolescenti disabili che danno vita a un movimento, aprendo una nuova via verso una maggiore uguaglianza.

Candidatura: miglior documentario.

Dove vederlo: Netflix

Il mio amico in fondo al mare

In una foresta di alghe sudafricana, un regista stringe un'insolita amicizia con un polpo che condivide con lui i misteri del suo mondo.

Candidatura: miglior documentario

Dove vederlo: Netflix

Time

In questa storia d'amore intima ma anche epica girata in oltre due decenni, l'indomita matriarca Fox Rich si sforza di crescere i suoi sei figli e tenere unita la sua famiglia mentre lotta per il rilascio di suo marito dal Penitenziario di Stato della Louisiana, comunemente noto come Angola.

Candidatura: miglior documentario

Dove vederlo: Amazon Prime Video

A Love Song for Latasha

L'uccisione di Latasha Harlins ha contribuito a far divampare le sommosse del 1992 a Los Angeles. Questo documentario rievoca la vita e i sogni della quindicenne.

Candidatura: miglior cortometraggio documentario

Dove vederlo: Netflix

Da 5 Bloods - Come fratelli

Decenni dopo la fine della guerra quattro veterani afroamericani tornano in Vietnam per trovare i resti del loro caposquadra... e un tesoro sepolto. Di Spike Lee.

Candidatura: colonna sonora originale.

Dove vederlo: Netflix

La vita davanti a sé

Una sopravvissuta all'Olocausto che ospita bambini in difficoltà stringe un'amicizia inattesa con un ragazzino di strada che l'ha derubata.

Candidatura: canzone originale (Io sì, di Laura Pausini)

Dove vederlo: Netflix

Mulan

Remake live-action del celeberrimo cartone animato Disney ambientato nella Cina imperiale.

Candidature: costumi, effetti speciali

Dove vederlo: Disney+

L'unico e insuperabile Ivan

Adattamento del libro pluripremiato su un gorilla molto speciale, “L'unico e insuperabile Ivan” di Disney è un racconto indimenticabile sulla bellezza dell'amicizia.

Candidatura: effetti speciali

Dove vederlo: Disney+

The Midnight Sky

Dopo una catastrofe globale, uno scienziato solitario di stanza nell'Artico cerca di contattare un equipaggio di astronauti per avvertirli di non tornare sulla Terra. Con George Clooney

Candidatura: effetti speciali

Dove vederlo: Netflix