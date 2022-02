Coppa Italia, Inter-Roma: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Sarà Inter-Roma, in programma martedì 8 febbraio alle 21 a San Siro, ad aprire il programma dei quarti di finale di Coppa Italia. Una gara in cui i nerazzurri, che negli ottavi hanno superato per 3-2 ai tempi supplementari l'Empoli, cercheranno di lasciarsi alle spalle il ko nel derby di campionato con il Milan, mentre i giallorossi, che nel turno precedente hanno battuto per 3-1 il Lecce, sono reduci dallo 0-0 con il Genoa. Tra i diversi spunti della sfida, anche il ritorno a San Siro di José Mourinho, alla sua prima da avversario dei nerazzurri alla Scala del calcio. La vincente del match, in semifinale, affronterà una tra Milan e Lazio, che si affronteranno nella serata di mercoledì 9 febbraio.

Inter-Roma, le scelte di Simone Inzaghi

Simone Inzaghi, per la gara contro la Roma, dovrà ancora fare a meno di Caicedo e Correa, costretti ai box a causa di alcuni problemi muscolari. Il modulo di partenza, come di consueto, sarà il 3-5-2, con Sanchez favorito su Lautaro Martinez, apparso appannato contro il Milan, per far coppia in attacco con Dzeko. In mezzo al campo possibile riposo per Calhanoglu, con Vidal a completare il reparto con Brozovic e Barella, mentre sulle corsie esterne Darmian e Dimarco sono rispettivamente favoriti su Dumfries e Perisic. In difesa De Vrij potrebbe lasciare il posto ad uno tra D'Ambrosio e Ranocchia, con Skriniar e Bastoni che dovrebbero invece essere ancora schierati dal primo minuto. Tra i pali Radu potrebbe essere preferito ad Handanovic.

Inter-Roma, le scelte di Mourinho

Stesso modulo dall'altra parte per José Mourinho, che in attacco dovrebbe affidarsi alla coppia composta da Zaniolo e Abraham, con Shomurodov che scalpita però per un posto nella formazione titolare. In mezzo al campo conferma in vista per Oliveira, con le altre due maglie contese da Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini e Veretout. Sulle corsie esterne spazio per Karsdorp e Vina (favorito su Maitland-Niles), mentre in difesa dovrebbero esserci Mancini, Smalling ed Ibanez. In porta Rui Patricio.

Inter-Roma, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Radu; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Dimarco; Sanchez, Dzeko. All. S. Inzaghi

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira, Veretout, Pellegrini, Vina; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho

Inter-Roma, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Inter-Roma sarà trasmessa in diretta da Mediaset, che ha acquistato i diritti della Coppa Italia, su Canale 5. Il match sarà visibile anche in streaming collegandosi a Mediaset Play Infinity sia attraverso dispositivi fissi (pc, smart tv) che mobili (notebook, tablet, smartphone).