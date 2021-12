Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 16ª giornata

Archiviato il turno infrasettimanale, per la Serie A è già tempo di tornare in campo. Tra sabato 4 e lunedì 6 dicembre si disputerà infatti la sedicesima giornata, nella quale spiccano i big match Napoli-Atalanta e Roma-Inter. Impegni interni rispettivamente contro Salernitana e Genoa per Milan e Juventus, mentre Fiorentina e Lazio faranno visita a Bologna e Sampdoria. Completano il quadro Spezia-Sassuolo, Venezia-Verona, Sampdoria-Lazio, Empoli-Udinese e Cagliari-Torino. Vediamo quali potrebbero essere i possibili risultati a sorpresa di questo turno.

16ª giornata Serie A, i possibili risultati a sorpresa

L'Atalanta che espugna Napoli

Non un momento particolarmente felice per il Napoli, reduce dal 2-2 subito in rimonta sul campo del Sassuolo. Gli azzurri, nelle ultime quattro giornate, hanno ottenuto soltanto una vittoria, rallentando sensibilmente il proprio ritmo dopo una partenza sprint. La formazione di Luciano Spalletti è inoltre alle prese con numerose assenze e l'Atalanta, che nelle ultime settimane ha ingranato le marce alte infilando una striscia di quattro vittorie consecutive, è pronta ad approfittarne.

La Juventus che impatta sul Genoa

La Juventus, nell'ultimo turno, ha espugnato per 2-0 l'Arechi di Salerno, ma i problemi, in casa bianconera, rimangono. La formazione di Massimiliano Allegri ha la necessità di vincere a tutti i costi, ma di fronte ci sarà un Genoa alla ricerca dei primi punti della gestione Shevchenko. I rossoblù potrebbero approfittare del momento non particolarmente felice di Chiellini e compagni per provare a strappare un pareggio.

Il Cagliari che batte il Torino

Il Cagliari annaspa ancora nei bassifondi della classifica, ma la formazione di Walter Mazzarri, nelle ultime uscite, ha mostrato qualche progresso, raccogliendo i pareggi con Sassuolo, Salernitana e Verona. Per i sardi potrebbe essere giunta l'ora di tornare a quella vittoria che manca dallo scorso 17 ottobre, quando i rossoblù superarono di fronte al proprio pubblico per 3-1 la Sampdoria in quello che, al momento, rimane il loro unico successo stagionale.